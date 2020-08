Додано: Сер 05 сер, 2020 01:20

airmax78 написав: В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно. В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.



так оно в жизни и бывает: лучше, выше, дешевле, местами длиннее и стройнее. но у соседа, это единственная заковыка



и между прочим кирпич - это пережиток буржуазного прошлого, как мне говорил папа, когда мы на воровского в 1990 году разбирали в подвале кладку котла и часть царских кирпичей с поштучным клеймом лежат теперь в основании дачи так оно в жизни и бывает: лучше, выше, дешевле, местами длиннее и стройнее. но у соседа, это единственная заковыкаи между прочим кирпич - это пережиток буржуазного прошлого, как мне говорил папа, когда мы на воровского в 1990 году разбирали в подвале кладку котла и часть царских кирпичей с поштучным клеймом лежат теперь в основании дачи

