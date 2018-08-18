Додано: Сер 05 сер, 2020 00:45

барабашов написав:

Коля, не передёргивайКакая самая блдь нищая страна в европе?Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездятА потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентральеЯ вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе виделТак это подыхающий от депопуляции бывший центр черной металлургии где реально за 30 лет процентов 35-40 ушло в могилу и на клубнику с 1290тыс в 93м до 900-950 со всеми ПГТ вокруг сейчас.Опять же прогноз Путеголовы про то что даже хрущ могут подорожать втрое при минимальном СТАБИЛЬНОМ росте экономики лет за ....цать[/quote]Барабашов, извините за бестактный вопрос, но сколько вам лет, только честно, что до сих пор так на..ете на эти вёдра с болтами? И потом, неужели вы допускаете, что те кто ездит на каенах с Панамерами будут скупать хрущи десятками, поднимая тем самым цену на них (в три раза?!)Или это "пересични" оседлали гелики, но на хрущ пока не накопили? Вот всякие Линдены с Арсенал Хаусами каждый раз выставляют прайс всё выше и выше, потому как это сегмент именно той публики, но у эконома своя жизнь и свои клиенты.