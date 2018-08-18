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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4944494549464947

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:45

  барабашов написав:

Коля, не передёргивай
Какая самая блдь нищая страна в европе?
Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездят
А потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентралье
Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел
Так это подыхающий от депопуляции бывший центр черной металлургии где реально за 30 лет процентов 35-40 ушло в могилу и на клубнику с 1290тыс в 93м до 900-950 со всеми ПГТ вокруг сейчас.
Опять же прогноз Путеголовы про то что даже хрущ могут подорожать втрое при минимальном СТАБИЛЬНОМ росте экономики лет за ....цать[/quote]

Барабашов, извините за бестактный вопрос, но сколько вам лет, только честно, что до сих пор так на..ете на эти вёдра с болтами? И потом, неужели вы допускаете, что те кто ездит на каенах с Панамерами будут скупать хрущи десятками, поднимая тем самым цену на них (в три раза?!)
Или это "пересични" оседлали гелики, но на хрущ пока не накопили? Вот всякие Линдены с Арсенал Хаусами каждый раз выставляют прайс всё выше и выше, потому как это сегмент именно той публики, но у эконома своя жизнь и свои клиенты.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:49

  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин

Как-то дом уже заколхожен(((
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


Прикинь. Паропоглощение.
Ну ладно, чего мне нагнетать-то.

Объясните мне дилетанту, если полнотелый кирпич впитывает воду в разы быстрее и намокает полностью, в отличте от газобетонного блока, который воду практически не впитывпет - у какого материала выше паропоглощение?

Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:55

  shapo написав:
  somilitark написав:А стены внутренние якобы кирпич это типа они стали такими после дизайнерского ремонта?
Очень я сомневаюсь,что наружные стены из овна,а с внутренними мучались с трудоёмким кирпичём))) И тут превирание,скорее всего везде сплошной газоблок,только санузел немножко из кирпичикоФФ :lol:


Вообще-то бывает обычно наоборот - наружные стены кирпич,внутренние кроме санузлов газоблок.


Бывает и так и так, а "шлакоблоки" ковальская например активно применяет, в частности в РГ видел такие стены. Народу нравитцо, ведь им в ОП вдули в уши, что это намного прочнее стен из ГБ.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:00

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Прикинь. Паропоглощение.
Ну ладно, чего мне нагнетать-то.

Объясните мне дилетанту, если полнотелый кирпич впитывает воду в разы быстрее и намокает полностью, в отличте от газобетонного блока, который воду практически не впитывпет - у какого материала выше паропоглощение?

Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение

Ну ОК я повторил за одним специалистом и точно не буду спорить с другим. Так вот зависит ли одно от другого? Если кирпич через 15 минут насосался воды и потяжелел наполовину, а газоблок - сухой - как через эти материалы будет пар проходить? Какой из них паропроницаемый, а какой нет?
Почему будочки из полнотелого кирпича через 10 лет выглядят так, как-будто их расстреляли из крупнокалиберного пулемета, а недостроенный БЦ из ничем не закрытого газоблока стоит себе уже 10 лет и без видимых изменений?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:13

  airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.

Звукоізоляція
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:20

  airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.


так оно в жизни и бывает: лучше, выше, дешевле, местами длиннее и стройнее. но у соседа, это единственная заковыка

и между прочим кирпич - это пережиток буржуазного прошлого, как мне говорил папа, когда мы на воровского в 1990 году разбирали в подвале кладку котла и часть царских кирпичей с поштучным клеймом лежат теперь в основании дачи
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:32

  airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.


Капец, вы еще и желтую прессу почитываете(Бульвар или Спид-Инфо?) и оттуда черпаете знания?
Так если следовать этой логике, стены из СИТ панелей (или как там маркетинг их называет) ещё лучше, а высотки из профнастила с пенопластом(гипотетические) ваще крутяк. Ещё не надоело играть в игру: бывают два мнения, моё и неправильное и "тилькы такого як я, дружба чекае моя?
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