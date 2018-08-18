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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:34
airmax78 написав: shapo написав:
Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение
Ну ОК я повторил за одним специалистом и точно не буду спорить с другим. Так вот зависит ли одно от другого? Если кирпич через 15 минут насосался воды и потяжелел наполовину, а газоблок - сухой - как через эти материалы будет пар проходить? Какой из них паропроницаемый, а какой нет?
Почему будочки из полнотелого кирпича через 10 лет выглядят так, как-будто их расстреляли из крупнокалиберного пулемета, а недостроенный БЦ из ничем не закрытого газоблока стоит себе уже 10 лет и без видимых изменений?
Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:41
airmax78 написав:
В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
Вообще-то первым газоблок начал пиарить ещё в СССР покойный Ельцин когда в 1987г вылетел из ЦК КПСС и стал зампредГосстроя СССР
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