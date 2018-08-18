Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение
Ну ОК я повторил за одним специалистом и точно не буду спорить с другим. Так вот зависит ли одно от другого? Если кирпич через 15 минут насосался воды и потяжелел наполовину, а газоблок - сухой - как через эти материалы будет пар проходить? Какой из них паропроницаемый, а какой нет? Почему будочки из полнотелого кирпича через 10 лет выглядят так, как-будто их расстреляли из крупнокалиберного пулемета, а недостроенный БЦ из ничем не закрытого газоблока стоит себе уже 10 лет и без видимых изменений?
Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
Вообще-то первым газоблок начал пиарить ещё в СССР покойный Ельцин когда в 1987г вылетел из ЦК КПСС и стал зампредГосстроя СССР
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ. Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.." подразумевая "свои"
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ. Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.." подразумевая "свои"
А "нормальные" это какие в таком случае?
Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.
Востаннє редагувалось remark в Сер 05 сер, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
lel написав:http://budport.com.ua/news/18324-rynok-zhilya-kak-izmenilis-ceny-na-novye-kvartiry-i-na-vtorichke-i-pochemu-desheveet-arenda Рынок жилья: как изменились цены на новые квартиры и на "вторичке", и почему дешевеет аренда
"И это несмотря на то, что тревожных тенденций на этом рынке становится все больше. В частности, бьет все рекорды количество замороженных строек.
На самом деле ситуация с "Аркадой" - лишь вершина айсберга. В Киеве сейчас заморожено больше 60 новостроек, которые так и не запустились после ослабления карантина."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
striped написав:.. А "нормальные" это какие в таком случае?
а хрен его знает! в то время мне это было не интересно, затем я у себя в новой квартире обнаружил Рехау 60, даже не стал менять, а недавно поставил наружные жалюзи (рафшторы), чем снял вопросы с кондиционированием летом и (надеюсь) с отоплением зимой. Плюс инсоляция прикольная фигня, хоть и недешевая. Максим, если бы знал, может и Ричмонд не продал )) ЗЫ Проживая на этаже выше второго, вопрос вскрытия снаружи окон не очень интересовал. Больше шум и холод от панорамного окна
shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая слабая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая лучшая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.