airmax78 написав:

shapo написав: Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение

Ну ОК я повторил за одним специалистом и точно не буду спорить с другим. Так вот зависит ли одно от другого? Если кирпич через 15 минут насосался воды и потяжелел наполовину, а газоблок - сухой - как через эти материалы будет пар проходить? Какой из них паропроницаемый, а какой нет?Почему будочки из полнотелого кирпича через 10 лет выглядят так, как-будто их расстреляли из крупнокалиберного пулемета, а недостроенный БЦ из ничем не закрытого газоблока стоит себе уже 10 лет и без видимых изменений?