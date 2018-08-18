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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49464947494849494950>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:34

  airmax78 написав:
  shapo написав:Нет такой характеристики как паропоглощение, есть паропроницаемость и водопоглощение

Ну ОК я повторил за одним специалистом и точно не буду спорить с другим. Так вот зависит ли одно от другого? Если кирпич через 15 минут насосался воды и потяжелел наполовину, а газоблок - сухой - как через эти материалы будет пар проходить? Какой из них паропроницаемый, а какой нет?
Почему будочки из полнотелого кирпича через 10 лет выглядят так, как-будто их расстреляли из крупнокалиберного пулемета, а недостроенный БЦ из ничем не закрытого газоблока стоит себе уже 10 лет и без видимых изменений?

Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:41

  airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.

Вообще-то первым газоблок начал пиарить ещё в СССР покойный Ельцин когда в 1987г вылетел из ЦК КПСС и стал зампредГосстроя СССР
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:53

  sequence написав:
  adeges написав:евро 70
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ.
Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.."
подразумевая "свои"


А "нормальные" это какие в таком случае?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:11

  striped написав:
  sequence написав:
  adeges написав:евро 70
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ.
Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.."
подразумевая "свои"


А "нормальные" это какие в таком случае?


Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.
Востаннє редагувалось remark в Сер 05 сер, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://budport.com.ua/news/18324-rynok- ... eet-arenda
Рынок жилья: как изменились цены на новые квартиры и на "вторичке", и почему дешевеет аренда
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:18

  lel написав:http://budport.com.ua/news/18324-rynok-zhilya-kak-izmenilis-ceny-na-novye-kvartiry-i-na-vtorichke-i-pochemu-desheveet-arenda
Рынок жилья: как изменились цены на новые квартиры и на "вторичке", и почему дешевеет аренда


"И это несмотря на то, что тревожных тенденций на этом рынке становится все больше. В частности, бьет все рекорды количество замороженных строек.

На самом деле ситуация с "Аркадой" - лишь вершина айсберга. В Киеве сейчас заморожено больше 60 новостроек, которые так и не запустились после ослабления карантина."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:45

  striped написав:..
А "нормальные" это какие в таком случае?
а хрен его знает! в то время мне это было не интересно, затем я у себя в новой квартире обнаружил Рехау 60, даже не стал менять, а недавно поставил наружные жалюзи (рафшторы), чем снял вопросы с кондиционированием летом и (надеюсь) с отоплением зимой. Плюс инсоляция
прикольная фигня, хоть и недешевая. Максим, если бы знал, может и Ричмонд не продал ))
ЗЫ Проживая на этаже выше второго, вопрос вскрытия снаружи окон не очень интересовал. Больше шум и холод от панорамного окна
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:03

  shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала

Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:15

  zРадио написав:
  jj1981ua написав:
  pesikot написав:Ты виноват в том, что разносишь этот ольгинский фейк на этом форуме

ты тупой? хотя зачем я спрашиваю - и так ясно.
тебе статистику дали. факты. не такая? дай свою!


Любая нелицеприятная статистика - это ольгинский фейк. Сегодня мне целых 2 автора об этом заявили. Один - в ответ на принтскрин с сайта Госказначества (провал бюджета по доходам), второй - в ответ на принтскрин с сайта Всемирного Банка (Молдова, опередившая Украину по ВВП на душу).

Прямо таки оруэлловский сюжет - первый из "миниправ", второй из "минизо"? :mrgreen:

ще раз питання, те що на півпіпса Молдова випередила Україну, який вплив буде на КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:21

  flyman написав:ще раз питання, те що на півпіпса Молдова випередила Україну, який вплив буде на КРЖН?

Ну, если честно, то это, конечно, позорно. На КРЖН влияния никакого, но индикатор, что в целом страна деградирует.
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