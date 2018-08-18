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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4947494849494950>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.

а было бы неплохо.
Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.

а было бы неплохо.
Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы

И сами бы и строили новое, потому что иначе па500 никак не получилось бы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:43

  airmax78 написав:
  shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала

Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.

Зачем же, продолжайте изучать паропроницаемость у дерева вдоль и поперёк волокон, потом водопоглощение. А хорошо или плохо это правильное применение в проекте конструкции учитывающее свойства материала
Востаннє редагувалось shapo в Сер 05 сер, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:43

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.

а было бы неплохо.
Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы

И сами бы и строили новое, потому что иначе па500 никак не получилось бы

Почему грузины строят даже мелкие квартиры в монолитах по 460 или немного дороже?))
Причём в курортных городах недалеко от моря? :)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Почему грузины строят даже мелкие квартиры в монолитах по 460 или немного дороже?))
Причём в курортных городах недалеко от моря?

Из того же говна и палок, о которых тут второй день вспоминают
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:56

  airmax78 написав:
  shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала

Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.


На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:01

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Это персонально ему новые перегородки положили из кирпича. Но с наружными стенами не попляшешь.

Неа. Т.к. внутренние стены были из полнотелого кирпича, то даже и вопрос не встал из чего делать новые.

Это враньё, такого нет ни в одном доме столицы.
Когда наружные стены из овна, а внутренние от застройщика конфетка кирпич.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:И сами бы и строили новое, потому что иначе па500 никак не получилось бы

это тайна за семью печатями. О себестоимости никто не говорит вслух. Разве что в отчётах видно.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:06

  Faceless написав:
  somilitark написав:Почему грузины строят даже мелкие квартиры в монолитах по 460 или немного дороже?))
Причём в курортных городах недалеко от моря?

Из того же говна и палок, о которых тут второй день вспоминают

Только тут по 2 кило и вумными речами от ведомых второклассников.
Смысл в том, что строить по 500 можно, просто по разным причинам покупателю цена отвешивается намного дороже.
В зависимости от глупости персонажей, готовых платить дороже за тоже самое.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То ж треба таке!!!
Умудряються взяти іпотеку >>> розбити на студії >>> зробити ремонт >>> здавати через УК(яка забирає 25% доходу) >>> а за виручені кошти ГАСИТИ ПЛАТЕЖІ ПО ІПОТЕЦІ, ЩЕ Й НЕВЕЛИКИЙ ПРИБУТОК ЗАЛИШАЄТЬСЯ!!! :shock:
https://youtu.be/DCNlslCpZg8
А у нас що?
- САМ все це зробиш >>> САМ будеш всім цим займатись/здавати і..... навіть, не зможеш повністю гасити платежі по іпотеці!!!
Чому так :?:
В чім річ :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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