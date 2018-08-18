Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.
а было бы неплохо. Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы
airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.
а было бы неплохо. Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы
И сами бы и строили новое, потому что иначе па500 никак не получилось бы
shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.
Зачем же, продолжайте изучать паропроницаемость у дерева вдоль и поперёк волокон, потом водопоглощение. А хорошо или плохо это правильное применение в проекте конструкции учитывающее свойства материала
Востаннє редагувалось shapo в Сер 05 сер, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали.
а было бы неплохо. Тогда бы все держатели котлет, живущие в хрущах, добровольно бы работали на сносе и разборке своего жилья, чтоб освободить место для нового. Город преобразился бы
И сами бы и строили новое, потому что иначе па500 никак не получилось бы
Почему грузины строят даже мелкие квартиры в монолитах по 460 или немного дороже?)) Причём в курортных городах недалеко от моря?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.
На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-) Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
somilitark написав:Почему грузины строят даже мелкие квартиры в монолитах по 460 или немного дороже?)) Причём в курортных городах недалеко от моря?
Из того же говна и палок, о которых тут второй день вспоминают
Только тут по 2 кило и вумными речами от ведомых второклассников. Смысл в том, что строить по 500 можно, просто по разным причинам покупателю цена отвешивается намного дороже. В зависимости от глупости персонажей, готовых платить дороже за тоже самое.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
То ж треба таке!!! Умудряються взяти іпотеку >>> розбити на студії >>> зробити ремонт >>> здавати через УК(яка забирає 25% доходу) >>> а за виручені кошти ГАСИТИ ПЛАТЕЖІ ПО ІПОТЕЦІ, ЩЕ Й НЕВЕЛИКИЙ ПРИБУТОК ЗАЛИШАЄТЬСЯ!!! https://youtu.be/DCNlslCpZg8 А у нас що? - САМ все це зробиш >>> САМ будеш всім цим займатись/здавати і..... навіть, не зможеш повністю гасити платежі по іпотеці!!! Чому так В чім річ
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!