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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4947494849494950

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:31

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Это персонально ему новые перегородки положили из кирпича. Но с наружными стенами не попляшешь.

Неа. Т.к. внутренние стены были из полнотелого кирпича, то даже и вопрос не встал из чего делать новые.

Это враньё, такого нет ни в одном доме столицы.
Когда наружные стены из овна, а внутренние от застройщика конфетка кирпич.

Барон Мюнгхаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет!(с)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

фуух, ну теперь зато отпал вопрос, чего Макс хвалит газобетон - бо будет с этим жить.
Это текущая стадия ремонта в стиле "индастриал Флай"?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:41

  sequence написав:фуух, ну теперь зато отпал вопрос, чего Макс хвалит газобетон - бо будет с этим жить.
Это текущая стадия ремонта в стиле "индастриал Флай"?

Да. Лаком вскрою и будет лофт. Это ж натуральный красный кирпич! Я не буду его прятать под говноштукатурку.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:41

  airmax78 написав:Зображення


Таки да, есть такое. В Риверстоуне тоже видел эту картину маслом
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