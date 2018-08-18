somilitark написав:
Это враньё, такого нет ни в одном доме столицы.
Когда наружные стены из овна, а внутренние от застройщика конфетка кирпич.
Барон Мюнгхаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет!(с)
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:31
Барон Мюнгхаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет!(с)
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
фуух, ну теперь зато отпал вопрос, чего Макс хвалит газобетон - бо будет с этим жить.
Это текущая стадия ремонта в стиле "индастриал Флай"?
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:41
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:41
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