Додано: Сер 05 сер, 2020 12:32

На рынке лондонской жилой аренды ситуация схожа с киевским - бывшие посуточники увеличивают предложение долгосрочки, а спрос тает на уменьшении доходов и занятости. В итоге цены падают. Во 2-м полугодии ожидается ухудшение ситуации (а не улучшение, как мантрят местные лорды КРЖН, особенно Vlad442).The capital has already seen a 3% drop in rents during the first half, and the slide could extend to 5% by the end of the year to the lowest level since late 2014