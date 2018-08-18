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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4950495149524953>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:03

  Vlad442 написав:5% может быть. Это катастрофа? Жилая недвига держится в кризис лучше некуда.


Вы читаете, или как? Потеря 5% возвращает лондонский рынок к уровням 2014-го.

Жилая недвига держится в кризис не лучше некуда, а лучше коммерческой :mrgreen:
Это все, что можно сказать в ее пользу...

PS: для сопоставления "их" и "наших" процентов - в 2008-2009 гг недвижимость Лондона потеряла 14%, а Киеве - 48%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:08

  Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..


Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:15

  zРадио написав:На рынке лондонской жилой аренды ситуация схожа с киевским - бывшие посуточники увеличивают предложение долгосрочки, а спрос тает на уменьшении доходов и занятости. В итоге цены падают. Во 2-м полугодии ожидается ухудшение ситуации (а не улучшение, как мантрят местные лорды КРЖН, особенно Vlad442).

The capital has already seen a 3% drop in rents during the first half, and the slide could extend to 5% by the end of the year to the lowest level since late 2014

London Rents Set to Slump to Lowest Level in Nearly Six Years
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -six-years

В щуцинских ипенях тоже лед тронулся. Снижение ипотечных ставок компенсируется ужесточением требований к заемщикам. Цены понемногу вниз. Не знаю, что там с посуточниками, но туризм, вроде, ожил уже. Плюс некоторые посуточники (из наших) диверсифицировались - сдают заробитчанам на 2 недели для прохождения карантина.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:20

  shapo написав:
  Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..


Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?

И какая там себестоимость при условии бесплатный участок и все коммуникации уже на нём?
Рассказывали что СИП-панели канадского пр-ва дают на канадском именно каркасе себестоимость около 220уе/метр. Без отделки естественно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:31

  барабашов написав:
  shapo написав:
  Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..


Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?

И какая там себестоимость при условии бесплатный участок и все коммуникации уже на нём?
Рассказывали что СИП-панели канадского пр-ва дают на канадском именно каркасе себестоимость около 220уе/метр. Без отделки естественно


Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме.
Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:38

  shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме.
Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.

Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:45

  airmax78 написав:
  shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме.
Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.

Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.


В отличие от Украины в остальном мире качество стоит денег, а здесь можно заплатить и получить г..но. Приятель живет в эконом-варианте.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:49

  shapo написав:Если не секрет кто такие "совковые эксперты"

Очевидно, любителі всього радянського. Вареної ковбаси по 2,20 руб/кіло, хрущепанельок по 32-43 м2 на сім,ю з 3-4 чоловік. Не знаєте тут таких часом?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 сер, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:59

  airmax78 написав:
  shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме.
Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.

Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.


поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:38

  adeges написав:поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве

Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил.
Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.
Востаннє редагувалось reus в Сер 05 сер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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