Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-) Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?
zРадио написав:На рынке лондонской жилой аренды ситуация схожа с киевским - бывшие посуточники увеличивают предложение долгосрочки, а спрос тает на уменьшении доходов и занятости. В итоге цены падают. Во 2-м полугодии ожидается ухудшение ситуации (а не улучшение, как мантрят местные лорды КРЖН, особенно Vlad442).
The capital has already seen a 3% drop in rents during the first half, and the slide could extend to 5% by the end of the year to the lowest level since late 2014
В щуцинских ипенях тоже лед тронулся. Снижение ипотечных ставок компенсируется ужесточением требований к заемщикам. Цены понемногу вниз. Не знаю, что там с посуточниками, но туризм, вроде, ожил уже. Плюс некоторые посуточники (из наших) диверсифицировались - сдают заробитчанам на 2 недели для прохождения карантина.
Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-) Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?
И какая там себестоимость при условии бесплатный участок и все коммуникации уже на нём? Рассказывали что СИП-панели канадского пр-ва дают на канадском именно каркасе себестоимость около 220уе/метр. Без отделки естественно
Первый написав:На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-) Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
Если не секрет кто такие "совковые эксперты" и почему США не должны существовать из-за того что большинство домов в индивидуальном секторе США эконом-класса - каркас из дерева с стенами из гипсокартона?
И какая там себестоимость при условии бесплатный участок и все коммуникации уже на нём? Рассказывали что СИП-панели канадского пр-ва дают на канадском именно каркасе себестоимость около 220уе/метр. Без отделки естественно
Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме. Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.
shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме. Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.
Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.
shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме. Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.
Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.
В отличие от Украины в остальном мире качество стоит денег, а здесь можно заплатить и получить г..но. Приятель живет в эконом-варианте.
shapo написав:Нужно спросить у rjkz - в этом вопросе он в теме. Могу только передать ощущения приятеля живущего в Торонто последние 14 лет в многоквартирном доме - спать без берушей невозможно от хреновой звукоизоляции.
Видите, застройщики всегда и везде экономят. Вне зависимости от того продают они метр за 500 баксов, 5500 баксов или 15500 баксов. Профессиональная болезнь.
поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве
Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил. Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.
Востаннє редагувалось reus в Сер 05 сер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.