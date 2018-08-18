Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По количеству предложений в аренду и продажу небольших офисов есть ощущение, что офисный сектор совсем упал и владельцы не верят в будущее. Но вот в street retail (отдельные уличные магазины) вообще не вижу изменения рынка: предложений сильно больше не стало, цены вообще на прежнем уровне. Интересно, когда этот сегмент начнет падать?
adeges написав:поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве
Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил. Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.
да, всегда есть нюансы. как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Рист в гривне, стремительно дешевеющей по отношению к стремительно дешевеющему в мире доллару?
remark написав:[. Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.
Уже несколько лет как у Veka идет противозломный пакет по умолчанию. ИМХО их Softline 70 и 82, неплохие по цене/качеству.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.
airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.
Прикинь. Паропоглощение. Ну ладно, чего мне нагнетать-то.
Объясните мне дилетанту, если полнотелый кирпич впитывает воду в разы быстрее и намокает полностью, в отличте от газобетонного блока, который воду практически не впитывпет - у какого материала выше паропоглощение?
Газоблок очень быстро впитывает и очень быстро отдает влагу. Если говорить не о силикатном кирпиче, то кирпич изготавливается из обожженной глины. она медленней берет влагу и очень-очень-очень медленно ее отдает. Поэтому-то и считается, что в кирпичных домах комфортней микроклимат - кирпич как естественный регулятор влажности. Для представления о процессе, не поленитесь купить хотя-бы аэрок высокой плотности, взвесьте его и лейте воду до тех пор, пока он будет впитывать. Когда впитывание прекратится - взвесьте снова. Так узнаете удельное водопоглощение. Затем дайте ему высохнуть до первоначальной массы. узнаете с какой скоростью он отдает влагу. До конца совсем он не вернется к первоначальной массе, но значение будет близкое. С кирпичом проделать первый опыт не получится - увлажнится за короткое время только поверхностный слой. Но если просто положить на долгое время в воду кирпич, предварительно взвесив и потом придется очень-очень-очень долго ждать пока он полностью высохнет. Почему так происходит? Глина почти водонепроницаема. Все грунтовые воды держатся на глиняном слое, а подземные озера на глиняных линзах. Есть еще опыт, нам показывали на предмете "Грунты и основания" - в стакане воды растворяли небольшую дозу глины, размешивали, а потом мы месяцами имели возможность наблюдать эту взвесь. Время оседания было около 3-х месяцев. Сразу оговорюсь, глина бывает разная и есть различной степени смеси с песком, который является отличным фильтрующим слоем и воду не держит: песок-супесь-суглинок-глина.
Максим, мне право слово, становится несколько не по себе, вроде как обгаживаю твою прелесть. Просто другого сейчас и не строят. Не стоит к бетону относиться так трепетно.