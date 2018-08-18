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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4951495249534954>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По количеству предложений в аренду и продажу небольших офисов есть ощущение, что офисный сектор совсем упал и владельцы не верят в будущее. Но вот в street retail (отдельные уличные магазины) вообще не вижу изменения рынка: предложений сильно больше не стало, цены вообще на прежнем уровне. Интересно, когда этот сегмент начнет падать?

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:54

  reus написав:
  adeges написав:поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве

Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил.
Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.


да, всегда есть нюансы. как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:18

  Frant написав:
  shapo написав:Если не секрет кто такие "совковые эксперты"

Очевидно, любителі всього радянського. Вареної ковбаси по 2,20 руб/кіло, хрущепанельок по 32-43 м2 на сім,ю з 3-4 чоловік. Не знаєте тут таких часом?

Нет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:48

  flyman написав:з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

Рист в гривне, стремительно дешевеющей по отношению к стремительно дешевеющему в мире доллару?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:48

  remark написав:[.
Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.

Уже несколько лет как у Veka идет противозломный пакет по умолчанию.
ИМХО их Softline 70 и 82, неплохие по цене/качеству.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:50

  flyman написав:з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:53

  airmax78 написав:,
Барон Мюнгхаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет!(с),

Макс, а зачем Вам внутрикрватирные перегородки из полнотелого кирпича?
Чем не устраивал тот же керамический кирпич? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:54

  airmax78 написав:Да. Лаком вскрою и будет лофт. Это ж натуральный красный кирпич! Я не буду его прятать под говноштукатурку.

Нормальную машинную штукатурку, с нормальной блигадой с глянцеванием, и ок.
Даже финишку можно не делать, если будет бригада с прямыми руками. :D
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:03

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


Прикинь. Паропоглощение.
Ну ладно, чего мне нагнетать-то.

Объясните мне дилетанту, если полнотелый кирпич впитывает воду в разы быстрее и намокает полностью, в отличте от газобетонного блока, который воду практически не впитывпет - у какого материала выше паропоглощение?


Газоблок очень быстро впитывает и очень быстро отдает влагу.
Если говорить не о силикатном кирпиче, то кирпич изготавливается из обожженной глины. она медленней берет влагу и очень-очень-очень медленно ее отдает. Поэтому-то и считается, что в кирпичных домах комфортней микроклимат - кирпич как естественный регулятор влажности.
Для представления о процессе, не поленитесь купить хотя-бы аэрок высокой плотности, взвесьте его и лейте воду до тех пор, пока он будет впитывать. Когда впитывание прекратится - взвесьте снова. Так узнаете удельное водопоглощение. Затем дайте ему высохнуть до первоначальной массы. узнаете с какой скоростью он отдает влагу. До конца совсем он не вернется к первоначальной массе, но значение будет близкое.
С кирпичом проделать первый опыт не получится - увлажнится за короткое время только поверхностный слой. Но если просто положить на долгое время в воду кирпич, предварительно взвесив и потом придется очень-очень-очень долго ждать пока он полностью высохнет.
Почему так происходит? Глина почти водонепроницаема. Все грунтовые воды держатся на глиняном слое, а подземные озера на глиняных линзах.
Есть еще опыт, нам показывали на предмете "Грунты и основания" - в стакане воды растворяли небольшую дозу глины, размешивали, а потом мы месяцами имели возможность наблюдать эту взвесь. Время оседания было около 3-х месяцев. Сразу оговорюсь, глина бывает разная и есть различной степени смеси с песком, который является отличным фильтрующим слоем и воду не держит: песок-супесь-суглинок-глина.

Максим, мне право слово, становится несколько не по себе, вроде как обгаживаю твою прелесть. Просто другого сейчас и не строят. Не стоит к бетону относиться так трепетно.
rjkz
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