Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.
О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут
Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.