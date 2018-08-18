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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4951495249534954

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.


О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут :mrgreen:

Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
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  #<1 ... 4951495249534954
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