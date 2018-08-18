Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.
О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут
Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
rjkz написав:Газоблок очень быстро впитывает и очень быстро отдает влагу. Если говорить не о силикатном кирпиче, то кирпич изготавливается из обожженной глины. она медленней берет влагу и очень-очень-очень медленно ее отдает. Поэтому-то и считается, что в кирпичных домах комфортней микроклимат - кирпич как естественный регулятор влажности. Для представления о процессе, не поленитесь купить хотя-бы аэрок высокой плотности, взвесьте его и лейте воду до тех пор, пока он будет впитывать. Когда впитывание прекратится - взвесьте снова. Так узнаете удельное водопоглощение. Затем дайте ему высохнуть до первоначальной массы. узнаете с какой скоростью он отдает влагу. До конца совсем он не вернется к первоначальной массе, но значение будет близкое. С кирпичом проделать первый опыт не получится - увлажнится за короткое время только поверхностный слой. Но если просто положить на долгое время в воду кирпич, предварительно взвесив и потом придется очень-очень-очень долго ждать пока он полностью высохнет. Почему так происходит? Глина почти водонепроницаема. Все грунтовые воды держатся на глиняном слое, а подземные озера на глиняных линзах. Есть еще опыт, нам показывали на предмете "Грунты и основания" - в стакане воды растворяли небольшую дозу глины, размешивали, а потом мы месяцами имели возможность наблюдать эту взвесь. Время оседания было около 3-х месяцев. Сразу оговорюсь, глина бывает разная и есть различной степени смеси с песком, который является отличным фильтрующим слоем и воду не держит: песок-супесь-суглинок-глина.
Как вы объясните результаты вот этих опытов: https://www.youtube.com/watch?v=dw0A8sEW22E Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. В отличие от газобетона. Но на самом деле для меня эти строительные байки большого значения не имеют. Никто не жалуется ни в ЦП, ни в моем доме на холод, повышенную влажность или чем вы еще пугали. В то же время в Ричмонде со стенами из "теплого керамоблока" народ стонал от холода и че только не делал. Первые остекления появились именно под этим предлогом. Давайте закрывать эту тему - боюсь, всем это читать уже надоело.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 05 сер, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.
Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.
Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.
О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут
Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Оттуда же из статьи:
Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.
airmax78 написав:.. Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. ..
Правильно все оппонент тебе писал - нормальные материалы на основе глины воду не пропускают. Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич. Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал. Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить. из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес