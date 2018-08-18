rjkz написав:

Газоблок очень быстро впитывает и очень быстро отдает влагу.Если говорить не о силикатном кирпиче, то кирпич изготавливается из обожженной глины. она медленней берет влагу и очень-очень-очень медленно ее отдает. Поэтому-то и считается, что в кирпичных домах комфортней микроклимат - кирпич как естественный регулятор влажности.Для представления о процессе, не поленитесь купить хотя-бы аэрок высокой плотности, взвесьте его и лейте воду до тех пор, пока он будет впитывать. Когда впитывание прекратится - взвесьте снова. Так узнаете удельное водопоглощение. Затем дайте ему высохнуть до первоначальной массы. узнаете с какой скоростью он отдает влагу. До конца совсем он не вернется к первоначальной массе, но значение будет близкое.С кирпичом проделать первый опыт не получится - увлажнится за короткое время только поверхностный слой. Но если просто положить на долгое время в воду кирпич, предварительно взвесив и потом придется очень-очень-очень долго ждать пока он полностью высохнет.Почему так происходит? Глина почти водонепроницаема. Все грунтовые воды держатся на глиняном слое, а подземные озера на глиняных линзах.Есть еще опыт, нам показывали на предмете "Грунты и основания" - в стакане воды растворяли небольшую дозу глины, размешивали, а потом мы месяцами имели возможность наблюдать эту взвесь. Время оседания было около 3-х месяцев. Сразу оговорюсь, глина бывает разная и есть различной степени смеси с песком, который является отличным фильтрующим слоем и воду не держит: песок-супесь-суглинок-глина.