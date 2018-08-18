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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4952495349544955>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.


О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут :mrgreen:

Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:40

  rjkz написав:Газоблок очень быстро впитывает и очень быстро отдает влагу.
Если говорить не о силикатном кирпиче, то кирпич изготавливается из обожженной глины. она медленней берет влагу и очень-очень-очень медленно ее отдает. Поэтому-то и считается, что в кирпичных домах комфортней микроклимат - кирпич как естественный регулятор влажности.
Для представления о процессе, не поленитесь купить хотя-бы аэрок высокой плотности, взвесьте его и лейте воду до тех пор, пока он будет впитывать. Когда впитывание прекратится - взвесьте снова. Так узнаете удельное водопоглощение. Затем дайте ему высохнуть до первоначальной массы. узнаете с какой скоростью он отдает влагу. До конца совсем он не вернется к первоначальной массе, но значение будет близкое.
С кирпичом проделать первый опыт не получится - увлажнится за короткое время только поверхностный слой. Но если просто положить на долгое время в воду кирпич, предварительно взвесив и потом придется очень-очень-очень долго ждать пока он полностью высохнет.
Почему так происходит? Глина почти водонепроницаема. Все грунтовые воды держатся на глиняном слое, а подземные озера на глиняных линзах.
Есть еще опыт, нам показывали на предмете "Грунты и основания" - в стакане воды растворяли небольшую дозу глины, размешивали, а потом мы месяцами имели возможность наблюдать эту взвесь. Время оседания было около 3-х месяцев. Сразу оговорюсь, глина бывает разная и есть различной степени смеси с песком, который является отличным фильтрующим слоем и воду не держит: песок-супесь-суглинок-глина.

Как вы объясните результаты вот этих опытов: https://www.youtube.com/watch?v=dw0A8sEW22E
Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. В отличие от газобетона. Но на самом деле для меня эти строительные байки большого значения не имеют. Никто не жалуется ни в ЦП, ни в моем доме на холод, повышенную влажность или чем вы еще пугали. В то же время в Ричмонде со стенами из "теплого керамоблока" народ стонал от холода и че только не делал. Первые остекления появились именно под этим предлогом.
Давайте закрывать эту тему - боюсь, всем это читать уже надоело.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 05 сер, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:46

  zРадио написав:Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:51

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:з ОП прислали
https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
будеттокадаражать (первичка)


Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

Мы знаем этих экспертов. Их есть у нас на нашей ветке. Но ведь еще не осень. Так что профессионалам рано расслабляться.


О как максики возбудились от прогноза неназванных экспертов без цифр и причинно-следственных связей. Просто будет дорожать, и все тут :mrgreen:

Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

Оттуда же из статьи:
Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.

Чего уж мелочиться. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:55

  BIGor написав:Оттуда же из статьи:
Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.

Чего уж мелочиться. :mrgreen:

Лучшая оборона - нападение. Эксперты прогнозируют -50%, профессионалы в ответ +100%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:56

  airmax78 написав:..
Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. ..

Правильно все оппонент тебе писал - нормальные материалы на основе глины воду не пропускают.
Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич.
Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал.
Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить.
из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:57

  airmax78 написав:Посмотри на голосовалку.


Когда это большинство владело истиной? Ты ж и сам любишь 73% посклонять... Здесь не то же самое?

  BIGor написав:
Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.

Чего уж мелочиться. :mrgreen:


Вот же западло - прогноз растишек сбудется не раньше, чем сбудется прогноз обвалишек :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:02

  airmax78 написав:Эксперты прогнозируют -50%, профессионалы в ответ +100%.


Это уже прям как в известной шутке о прогнозе погоды - завтра в Киеве ожидается от -50 до +50 :lol: Вероятность - 100%-ная, а ценность - нулевая...
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:06

  adeges написав:
поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве


Козин, наши дни. Вроде не самое плохое место для дома?

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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:09

  zРадио написав:..
Это уже прям как в известной шутке о прогнозе погоды ..
местами дождь (какими, лять, местами?!)
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