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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4953495449554956>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:49

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.

видно это про меня.
я ванговал на -50% не позже весны 2021.
ну я же не "прохвэссионал"
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:56

      airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.


    Газобетон был давным давно известен еще при СССР.
    А сейчас вонокак очутилось. :mrgreen:
    Может не надо читать жетлую прессу?
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:27

      Первый написав:
      airmax78 написав:
      shapo написав:Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала

    Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.


    На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
    Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..


    Не совсем так.
    Гипсокартон - на основе гипса, но не совсем чистый гипс.
    В США-же в мокрых зонах применяют материал, который внешне похож на гипсокартон (шитрок они называют), но на основе цемента. Это если по правилам. Если-же работы выполняют нелегалы за кэш, то им пофиг что они наворотят - их все равно никто никак не найдет и формально не они это делают.
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:33

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:
      zРадио написав:Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

    Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.

    видно это про меня.
    я ванговал на -50% не позже весны 2021.
    ну я же не "прохвэссионал"

    а если не будет сбреешься с ветки навсегда?
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38

      rjkz написав:
      airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.


    Газобетон был давным давно известен еще при СССР.
    А сейчас вонокак очутилось. :mrgreen:
    Может не надо читать жетлую прессу?

    И что это меняет? В СССР была известна финская сантехника.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:44

      Gastarbaiter написав:
      flyman написав:з ОП прислали
    https://budynok.com.ua/experts-expect-a-rise-in-prices-in-the-primary-housing-market-in-2020
    будеттокадаражать (первичка)


    Несмотря на кризис коронвариса, профессионалы прогнозируют, что рост цен на недвижимость в Украине в целом продолжится в 2020 году. Пессимистические прогнозы некоторых экспертов в сфере недвижимости о том, что рынок упадет на 50% так и не подтвердился.

    Рист в гривне, стремительно дешевеющей по отношению к стремительно дешевеющему в мире доллару?


    В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:50

      flyman написав:центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.

    Одна ласточка не робить весну, а одна квартира - "дорожай".

    Сільський програміст вирішив перебратись з підвалу у повноцінне житло???
    Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 сер, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:51

      flyman написав:В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.

    3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:55

      airmax78 написав:
      BIGor написав:Оттуда же из статьи:
    Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.

    Чего уж мелочиться. :mrgreen:

    Лучшая оборона - нападение. Эксперты прогнозируют -50%, профессионалы в ответ +100%.

    Клас, через рік кавалірку на берегах КРЖН поміняю на кавалірку у центрі Варшаві з ремонтом. Здачу проінвестую у вроцлавський цоколь.
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:13

      Gastarbaiter написав:
      flyman написав:В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.

    3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.

    Эта одна из причин почему недвига будет в $ дорожать, если евро пойдет дальше.
    Zebra
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