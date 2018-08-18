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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:49
airmax78 написав: zРадио написав:
Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.
видно это про меня.
я ванговал на -50% не позже весны 2021.
ну я же не "прохвэссионал"
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:56
airmax78 написав:
В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
Газобетон был давным давно известен еще при СССР.
А сейчас вонокак очутилось.
Может не надо читать жетлую прессу?
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rjkz
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:27
Первый написав: airmax78 написав: shapo написав:
Не понял вашу профессиональную мысль, но сравнивать водопоглощение и паропроницаемость все равно что сравнивать мягкое с тёплым. А сравнить полнотелый кирпич с газобетоном по паропроницаемости можно открыв любой справочник - у газобетона она в 2 раза выше, да и вообще выше чем у любого стенового материала
Напустили наши строительные эксперты туману. Так я ничего и не понял: паропроницаемость - это хорошо или плохо? Открыл справочник. Самая низкая паропроницаемость у железобетона. Вероятно поэтому самый лучший микроклимат в панельных и полностью монолитных домах (строили у нас такие одно время). Дальше - кирпич. Самая высокая - у дерева и газобетона. Короче, все сложно. Придется эмпирическим путем выяснять. Все, на тему стройматериалов замолкаю.
На думку наших совкових експертів США не можуть існувати в принципі, адже там стіни санвузлів з пофарбованого гіпсокартону;-)
Хоча чомусь забувають що у тих самих супер будівлях епохи совка - чешках та бпсках, чомусь з гіпса..
Не совсем так.
Гипсокартон - на основе гипса, но не совсем чистый гипс.
В США-же в мокрых зонах применяют материал, который внешне похож на гипсокартон (шитрок они называют), но на основе цемента. Это если по правилам. Если-же работы выполняют нелегалы за кэш, то им пофиг что они наворотят - их все равно никто никак не найдет и формально не они это делают.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:33
jj1981ua написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Да, и об осени какого года ты говоришь? Кто здесь на ветке из адептов дешевея прогнозировал его уже на осень 2020-го? Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.
видно это про меня.я ванговал на -50% не позже весны 2021
.
ну я же не "прохвэссионал"
а если не будет сбреешься с ветки навсегда?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38
rjkz написав: airmax78 написав:
В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
Газобетон был давным давно известен еще при СССР.
А сейчас вонокак очутилось.
Может не надо читать жетлую прессу?
И что это меняет? В СССР была известна финская сантехника.
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airmax78
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:44
Gastarbaiter написав:
Рист в гривне, стремительно дешевеющей по отношению к стремительно дешевеющему в мире доллару?
В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:50
flyman написав:
центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
Одна ласточка не робить весну, а одна квартира - "дорожай".
Сільський програміст вирішив перебратись з підвалу у повноцінне житло???
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 05 сер, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:51
flyman написав:
В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:55
airmax78 написав: BIGor написав:
Оттуда же из статьи:
Застройщики также настроены оптимистично. 50% опрошенных в мае застройщиков ожидают, что цены на жилье вырастут минимум в 2 раза.
Чего уж мелочиться.
Лучшая оборона - нападение. Эксперты прогнозируют -50%, профессионалы в ответ +100%.
Клас, через рік кавалірку на берегах КРЖН поміняю на кавалірку у центрі Варшаві з ремонтом. Здачу проінвестую у вроцлавський цоколь.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:13
Gastarbaiter написав: flyman написав:
В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.
Эта одна из причин почему недвига будет в $ дорожать, если евро пойдет дальше.
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