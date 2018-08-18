reus написав:
Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил.
Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.
Это только мне кажется, что в вашем сообщении ряд э... противоречий .Дом в престижном месте и с приличными соседями, но эти же "приличные" удобряют огород навозом (картоху что ли садят в престижном месте?). И эти же "приличные" и так понимаю весьма обеспеченные(как вы?) что то сверлят, пилят и "другие приколы"-у каждого дома столярная мастерская что ли (напомню-в престижном месте!) или просто ремонты идут?
п.с. Создаётся впечатление, что у учёток Эйр, Первый и Реус теперь один оператор