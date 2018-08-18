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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:16
reus написав: adeges написав:
поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве
Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил.
Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.
Это только мне кажется, что в вашем сообщении ряд э... противоречий .Дом в престижном месте и с приличными соседями, но эти же "приличные" удобряют огород навозом (картоху что ли садят в престижном месте?). И эти же "приличные" и так понимаю весьма обеспеченные(как вы?) что то сверлят, пилят и "другие приколы"-у каждого дома столярная мастерская что ли (напомню-в престижном месте!) или просто ремонты идут?
п.с. Создаётся впечатление, что у учёток Эйр, Первый и Реус теперь один оператор
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drevlyanin
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:39
Zebra написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.
3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.
Эта одна из причин почему недвига будет в $ дорожать, если евро пойдет дальше.
Тут ты уже в какую-то конспирологию подался. В прошлый раз во время пампа евро КРЖН проседал, а не рос - это был 2018-й. Не вижу между евро и КРЖН никакой связи - ни прямой, ни обратной. Внутренний рынок исключительно долларовый - в долларе копят, в долларе покупают, в долларе продают (в т.ч. в ЗУ - проверял на ОЛХ по Львову, линк в подтверждение тоже кидал)
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:54
drevlyanin написав:
Создаётся впечатление, что у учёток Эйр, Первый и Реус теперь один оператор
Вы аналитик от бога! От Вас ничего скрыть невозможно!
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reus
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25
Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:44
Хомякоид написав:
Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
спроси за базар тогда
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:56
_Mykola_ написав: remark написав:
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Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.
Уже несколько лет как у Veka идет противозломный пакет по умолчанию.
ИМХО их Softline 70 и 82, неплохие по цене/качеству.
больше рычаг и тоже мигом отжимается.Пакет выбивать целиком груженной шиной если не проклеен дополнительно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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