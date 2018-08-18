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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4954495549564957>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 157
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
25
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:16

  reus написав:
  adeges написав:поэтому жить нужно в доме и какими бы не были дерьмовыми материалы стен и перекрытий, тебе сосед в стену или по голове не постучит. что в Торонто, что в Киеве

Не все так гладко, как Вы думаете. В украинских условиях не всеми соблюдаются правила проживания в частных домах. Вильнолюди есть везде, что в многоквартирных домах, что в частных. Может громко музыка играть у соседа, сверлят, пилят, жгут листья удобряют навозом огород и много других "приколов", говорю, как собственник дома со стажем. Правда, я своих соседей "построил", редко бывают недоразумения, но это скорее исключение из правил.
Добавлю, что у меня дом в престижном месте и с приличными соседями. Думаю, что большинстве случаев, ситуация напряжная.


Это только мне кажется, что в вашем сообщении ряд э... противоречий .Дом в престижном месте и с приличными соседями, но эти же "приличные" удобряют огород навозом (картоху что ли садят в престижном месте?). И эти же "приличные" и так понимаю весьма обеспеченные(как вы?) что то сверлят, пилят и "другие приколы"-у каждого дома столярная мастерская что ли (напомню-в престижном месте!) или просто ремонты идут?
п.с. Создаётся впечатление, что у учёток Эйр, Первый и Реус теперь один оператор :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:39

  Zebra написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:В центральному центрі Ірпені 1к з 27куе піднялася за місяць до 28куе, але там будують стаханівськими темпами.

3,7%? Мой евровый счет вырос больше за месяц в пересчете на доллары. Бакс тоже валится стахановскими темпами.

Эта одна из причин почему недвига будет в $ дорожать, если евро пойдет дальше.


Тут ты уже в какую-то конспирологию подался. В прошлый раз во время пампа евро КРЖН проседал, а не рос - это был 2018-й. Не вижу между евро и КРЖН никакой связи - ни прямой, ни обратной. Внутренний рынок исключительно долларовый - в долларе копят, в долларе покупают, в долларе продают (в т.ч. в ЗУ - проверял на ОЛХ по Львову, линк в подтверждение тоже кидал)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:54

  drevlyanin написав:Создаётся впечатление, что у учёток Эйр, Первый и Реус теперь один оператор

Вы аналитик от бога! От Вас ничего скрыть невозможно! :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:56

  _Mykola_ написав:
  remark написав:[.
Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.

Уже несколько лет как у Veka идет противозломный пакет по умолчанию.
ИМХО их Softline 70 и 82, неплохие по цене/качеству.
больше рычаг и тоже мигом отжимается.Пакет выбивать целиком груженной шиной если не проклеен дополнительно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:01

  Мизантрóп написав:
  _Mykola_ написав:
  remark написав:[.
Стеклопакеты не открываются отверткой, открывается створка из металлопластикового профиля при наличии в ней неполной или бюджетной комплектации запорных механизмов. Профили только отличаются количеством камер в них, а соответственно и размером профиля, распространенный у застройщиков Рехау Евро60 имеет ширину профиля 60мм, Евро 70 - 70мм и так далее.

Уже несколько лет как у Veka идет противозломный пакет по умолчанию.
ИМХО их Softline 70 и 82, неплохие по цене/качеству.
больше рычаг и тоже мигом отжимается.Пакет выбивать целиком груженной шиной если не проклеен дополнительно

полноразмерная запаска подойдет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий,мопедной с гирей хватит.Рекомендую датчики вибрации юзать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:08

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
спроси за базар тогда


Лень за 2000 км. лететь и с кого-то спрашивать.
Да что с рыла взять. Легче стороной обойти.
У кого-то была похожая ситуация ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:20

  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Я не тебя имел в виду. Ты же прогнозируешь всего -20-40% поэтому с продажей Минской связываться нет смысла. Посмотри на голосовалку.

видно это про меня.
я ванговал на -50% не позже весны 2021.
ну я же не "прохвэссионал"

а если не будет сбреешься с ветки навсегда?

нет, просто признаю, что ошибся со сроком.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:33

    jj1981ua
    Ну по цифрах(а я не тільки його відосики дивлюсь) то в країні-агресора, наче, все реально з їхніми підрахуями!
    А в нас чомусь, навіть, як тим займаєшся САМ, а не через УК - все одно іпотеку не стягуєш?
    От хочу зрозуміти "в чім загвоздка"?
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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