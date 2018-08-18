Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:44
Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:16
А что странного?
США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.
Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.
Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.
Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.
В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:26
Обои под красный кирпич уже в пути.
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