Додано: Сер 05 сер, 2020 22:16

airmax78 написав: Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск. Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.

А что странного?США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.