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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4954495549564957

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 157
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
25
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:44

  Хомякоид написав: Лень за 2000 км. лететь и с кого-то спрашивать.
Да что с рыла взять. Легче стороной обойти.
У кого-то была похожая ситуация ?

Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:16

  airmax78 написав:Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.


А что странного?
США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.
Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.
Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.
Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.
В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:26

  sequence написав:
  airmax78 написав:..Это ж натуральный красный кирпич! Я не буду его прятать под говноштукатурку.

та не - придется газобетон декорировать "пад красный кирпич" каким-то клинкером, затем вскрывать лаком. Не вижу под окном (или дверью?) нишу под решетки радиатора - это ШТА ЗА БИЗНЕС такой недоделанный?


Обои под красный кирпич уже в пути.
rjkz
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  #<1 ... 4954495549564957
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