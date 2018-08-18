Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:44
Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:16
А что странного?
США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.
Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.
Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.
Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.
В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:26
Обои под красный кирпич уже в пути.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:37
это вы свой объект продаёте ?
попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:39
Я так понимаю ваш рыл сказал цену ниже чем ожидал собственник.
У меня же рыло говорит цену выше, на уровне как у аналогов болтающихся в продаже.
Есть ли по такой цене реальные покупатели, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:43
Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?
Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:50
И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня
Додано: Сер 05 сер, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
Додано: Сер 05 сер, 2020 23:02
Чабаны - манят.
Додано: Сер 05 сер, 2020 23:13
ну, хз, сразу три ? Откуда столько ?
То есть по её словам сразу три покупателя подрядили её искать объект с определёнными параметрами в вашем районе ? какой-то мегапопулярный рыл...
по поводу квартиры за один день - может быть просто случайность, хочет впечатлить как у неё удначно получилось. Попросите таки рассказать конкретнее про те сделки которые она знает и которые были после начала карантина. Если даже сейчас врёт про трёх заинтересованных - то хоть получите инфу что творится на рынке из первых уст.
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