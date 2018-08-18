Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.
А что странного? США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям. Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы. Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят. Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции. В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
airmax78 написав:..Это ж натуральный красный кирпич! Я не буду его прятать под говноштукатурку.
та не - придется газобетон декорировать "пад красный кирпич" каким-то клинкером, затем вскрывать лаком. Не вижу под окном (или дверью?) нишу под решетки радиатора - это ШТА ЗА БИЗНЕС такой недоделанный?
Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ? Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
это вы свой объект продаёте ? попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.
Хомякоид написав: Лень за 2000 км. лететь и с кого-то спрашивать. Да что с рыла взять. Легче стороной обойти. У кого-то была похожая ситуация ?
Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
Я так понимаю ваш рыл сказал цену ниже чем ожидал собственник. У меня же рыло говорит цену выше, на уровне как у аналогов болтающихся в продаже. Есть ли по такой цене реальные покупатели, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ? Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
это вы свой объект продаёте ? попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.
Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день. Пишет что есть три инвестра, не киевских. Похоже на правду ?
Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав: А что странного? США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям. Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы. Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят. Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции. В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня
Хомякоид написав:У кого-то была похожая ситуация ?
Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ? Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?
это вы свой объект продаёте ? попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.
Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день. Пишет что есть три инвестра, не киевских. Похоже на правду ?
Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.
ну, хз, сразу три ? Откуда столько ? То есть по её словам сразу три покупателя подрядили её искать объект с определёнными параметрами в вашем районе ? какой-то мегапопулярный рыл...
по поводу квартиры за один день - может быть просто случайность, хочет впечатлить как у неё удначно получилось. Попросите таки рассказать конкретнее про те сделки которые она знает и которые были после начала карантина. Если даже сейчас врёт про трёх заинтересованных - то хоть получите инфу что творится на рынке из первых уст.