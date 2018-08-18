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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4955495649574958>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 157
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
25
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:44

  Хомякоид написав: Лень за 2000 км. лететь и с кого-то спрашивать.
Да что с рыла взять. Легче стороной обойти.
У кого-то была похожая ситуация ?

Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:16

  airmax78 написав:Какой все-таки странный этот кризис: одновременно бьют рекорды золото и фонда. Уход от риска и абсолютный риск.


А что странного?
США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.
Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.
Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.
Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.
В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
rjkz
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:26

  sequence написав:
  airmax78 написав:..Это ж натуральный красный кирпич! Я не буду его прятать под говноштукатурку.

та не - придется газобетон декорировать "пад красный кирпич" каким-то клинкером, затем вскрывать лаком. Не вижу под окном (или дверью?) нишу под решетки радиатора - это ШТА ЗА БИЗНЕС такой недоделанный?


Обои под красный кирпич уже в пути.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:37

  Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?


это вы свой объект продаёте ?
попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:39

  Gastarbaiter написав:
  Хомякоид написав: Лень за 2000 км. лететь и с кого-то спрашивать.
Да что с рыла взять. Легче стороной обойти.
У кого-то была похожая ситуация ?

Надо понимать: что за рыл? По опыту одного порядочного рыла, если она говорила "реальная цена такая-то", то так оно и было. Кто не верил - потом продавали месяцами.


Я так понимаю ваш рыл сказал цену ниже чем ожидал собственник.
У меня же рыло говорит цену выше, на уровне как у аналогов болтающихся в продаже.
Есть ли по такой цене реальные покупатели, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:43

  baraka написав:
  Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?


это вы свой объект продаёте ?
попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.


Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?

Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:50

  rjkz написав:
А что странного?
США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.
Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.
Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.
Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.
В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.


И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:У кого-то была похожая ситуация ?

Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:02

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
это вы свой объект продаёте ?
попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.


Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?

Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.

Чабаны - манят.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:13

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
  Хомякоид написав:Ребята если рыло специализируюшееся на Чабанах говорит со старта цену на которую есть реальные покупатели, не маленькую, стоит этому верить ?
Или как всегда начнуться хороводы клиентов, а на выхлопе ноль ?


это вы свой объект продаёте ?
попросите указать в деталях реальные сделки которые были в последние несколько месяцев.


Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?

Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.


ну, хз, сразу три ? Откуда столько ?
То есть по её словам сразу три покупателя подрядили её искать объект с определёнными параметрами в вашем районе ? какой-то мегапопулярный рыл...

по поводу квартиры за один день - может быть просто случайность, хочет впечатлить как у неё удначно получилось. Попросите таки рассказать конкретнее про те сделки которые она знает и которые были после начала карантина. Если даже сейчас врёт про трёх заинтересованных - то хоть получите инфу что творится на рынке из первых уст.
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