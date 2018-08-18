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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 02:24
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
У кого-то была похожая ситуация ?
Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
Хомякоид, а, так рыл эксклюзив ещё хочет ?
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