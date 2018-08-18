Додано: Чет 06 сер, 2020 03:50

sequence написав: airmax78 написав: ..

Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. .. ..Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. ..

Правильно все оппонент тебе писал - нормальные материалы на основе глины воду не пропускают.

Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич.

Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал.

Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить.

из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес Правильно все оппонент тебе писал -материалы на основе глины воду не пропускают.Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич.Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал.Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить.из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес

Самый большой недостаток кирпича - для застройщика. Стены из стандартного кирпича очень трудоемки (то есть требуют большого времени на обустройство и как следствие - повышенный расход финансов). Даже в СССР, где платили копейки за работу, пытались уменьшить трудоемкость - так появился полуторный кирпич. Кроме того, кирпич проходит и ТВО и обжиг, а в условиях дороговизны энергоносителей это очень сказывается на цене.У меня есть квартира в дореволюционном доме, там как раз такой кирпич как писал adeges, теплотехнические расчеты должно быть тогда не делали, поэтому наружные стены почти 800 мм. Зимой там очень тепло, а летом прохладно. Только к августу начинается чувствоваться летняя жара. Влажность воздуха всегда комфортная -60-70%. Никогда выше и почти никогда ниже, даже в отопительный сезон.Звукоизоляция кирпича - это вопрос качества кладки (когда швы незаполнены раствором, то какие претензии к кирпичу?) и толщине стены. Требовать что-то в плане звукоизоляциипри толщине перегородок в пол-кирпича не стоит, но с другой стороны - а какие перегородки покажут лучше показатели при толщине в 125 мм? Газоблок? Гипсокартон? Отнюдь. При толщине в кирпич (250 мм) при качественном заполнении швов, звукоизоляция становится намного лучше.Из вышенаписанного, для меня налицо один единственный недостаток кирпичной кладки - значительное удорожание строительства как на самом кирпиче так и за счет увеличения веса, увеличиваются расходы на конструктив - несущие конструкции до самого фундамента. То есть просто удешевление строительства. Но ведь и это еще не предел.Ждем на рынке Киева многоэтажки из ОСБ. Как в Канаде и США. Может и папиисят будет?