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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4955495649574958

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 02:24

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:У кого-то была похожая ситуация ?

Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".


Хомякоид, а, так рыл эксклюзив ещё хочет ? :)
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 03:50

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. ..

Правильно все оппонент тебе писал - нормальные материалы на основе глины воду не пропускают.
Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич.
Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал.
Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить.
из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес


Самый большой недостаток кирпича - для застройщика. Стены из стандартного кирпича очень трудоемки (то есть требуют большого времени на обустройство и как следствие - повышенный расход финансов). Даже в СССР, где платили копейки за работу, пытались уменьшить трудоемкость - так появился полуторный кирпич. Кроме того, кирпич проходит и ТВО и обжиг, а в условиях дороговизны энергоносителей это очень сказывается на цене.
У меня есть квартира в дореволюционном доме, там как раз такой кирпич как писал adeges, теплотехнические расчеты должно быть тогда не делали, поэтому наружные стены почти 800 мм. Зимой там очень тепло, а летом прохладно. Только к августу начинается чувствоваться летняя жара. Влажность воздуха всегда комфортная -60-70%. Никогда выше и почти никогда ниже, даже в отопительный сезон.
Звукоизоляция кирпича - это вопрос качества кладки (когда швы незаполнены раствором, то какие претензии к кирпичу?) и толщине стены. Требовать что-то в плане звукоизоляциипри толщине перегородок в пол-кирпича не стоит, но с другой стороны - а какие перегородки покажут лучше показатели при толщине в 125 мм? Газоблок? Гипсокартон? Отнюдь. При толщине в кирпич (250 мм) при качественном заполнении швов, звукоизоляция становится намного лучше.
Из вышенаписанного, для меня налицо один единственный недостаток кирпичной кладки - значительное удорожание строительства как на самом кирпиче так и за счет увеличения веса, увеличиваются расходы на конструктив - несущие конструкции до самого фундамента. То есть просто удешевление строительства. Но ведь и это еще не предел.
Ждем на рынке Киева многоэтажки из ОСБ. Как в Канаде и США. Может и папиисят будет? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 04:03

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.


Газобетон был давным давно известен еще при СССР.
А сейчас вонокак очутилось. :mrgreen:
Может не надо читать жетлую прессу?

И что это меняет? В СССР была известна финская сантехника.


Блин, при чем тут сантехника?
Да, была известна. И не только сантехника.
Я с 1987 по 1991 год жил в финском доме, с финской сантехникой, с деревянными финскими окнами со стеклопакетами, с финской мебелью, с с финской бронедверью и межкомнатными дверями Аблой, ходил в финскую школу, сидел за финскими партами, делал лабораторные работы на финском оборудовании и даже по-начлу с финскими реактивами. В спортзале финское спортпокрытие на полу и финские тренажеры. Даже мячи. Хлеб покупал в финском магазине-пекарне, испеченный на финском-же оборудовании.
Ходил в видеосалон, восточные единоборства, компбютерные игры и бассейн в финском-же центре (типа ДК). Я раньше писал как наши работяги поставили односторонне прозрачное стекло (финское) не в том направлении и я с сотоварищи на обозрении всего городка устроил 2-х часовое стриптиз-шоу в бассейне.
Но это мой частный случай.
А сантехнику финскую "доставали" и на Большой земле.
А газоблоки - это "хорошо забытое старое".
rjkz
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  #<1 ... 4955495649574958
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