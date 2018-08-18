Додано: Чет 06 сер, 2020 04:51

zРадио написав: rjkz написав:

А что странного?

США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.

Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.

Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.

Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.

В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса. А что странного?США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям.Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы.Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят.Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции.В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.



И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня

И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня

А как может быть по-другому?Вот случилось такое, куча людей хоть и оказавшись на щедром анэмлойменте и получив стимулусы, тведо зная, что второй волны не избежать, кинутся покупать новые машины? Или поездят еще на старой 3-5 летней?Да и ездить зачем, если сидят по домам все? А это падение продаж всего что связано с комьютом - машины, бензин, страховки и тп. А это очень много - Америка самая автомобильная страна, самый большой рынок.А если и не говорить об автомобилях - народ дома сидит. В самые жесткие дни карантина МТА на обвале проезда в трейнах (метро) теряла 48 млн бакосв В ДЕНЬ!!! А автобусные перевозки до сих пор бесплатные. Огромная инфраструктура автобусных перевозок работает исправно...и бесплатно.Знаю о человеке, который недавно слетал отдохнуть из НЙ в Майами. В огромном авиалайнере (не знаю какая там модель Боинга была)...15 человек. И ничего. Ни рейсы не отменяют ни билеты не взлетают в цене (она по другим причинам может расти или падать).Одежда - не надо обновлять гардероб, некуда носить. Это тоже очень немало, учитывая население под 400 млн и привычку американцев покупать что надо и не надо. Они накупают столько шматья, что когда обновляют гардероб, старое выбрасывают еще с ценниками.В большинстве мест закрыты общественные заведения, в НЙ только открылись рестораны. А это опять таки огромная по размерам часть экономики, учитывая что традиционно американцы не очень питаются дома.Туризма практически нет.Зато как только корона будет побеждена, то все это не только восстановится, но и сработает "отложенный спрос". Если все не уйдет в рецессию или того хуже - в депрессию. И эти разлитые щедрым слоем баксы как раз для этого и предназначены. Хорошо что они есть у них и плохо что их нет у нас.