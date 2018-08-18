Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:У кого-то была похожая ситуация ?
Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
airmax78 написав:.. Здесь кирпич клали в воду на совсем недолгое время - впитывал в себя воду по самое нимагу аж бегом. ..
Правильно все оппонент тебе писал - нормальные материалы на основе глины воду не пропускают. Простейший пример это любая керамика ("глина" по гречески), включая древние амфоры/бутыли, чашки, современные унитазы и посуду сделаны на основе того же сырья, что и красный кирпич. Кирпич могут сделать из смеси говна палок и глины, да и глина с разных месторождений отличается по свойствам. Но суть это не поменяет - запеченая глина весьма водоупорный материал. Лично мне красный кирпич нравится удачной комбинацией свойств, включая звуко- паро- изоляцией + хорошая адгезия к разным строительным клеям + можно сверлить. из недостатков не нравится относительно слабая термоизоляция и вес
Самый большой недостаток кирпича - для застройщика. Стены из стандартного кирпича очень трудоемки (то есть требуют большого времени на обустройство и как следствие - повышенный расход финансов). Даже в СССР, где платили копейки за работу, пытались уменьшить трудоемкость - так появился полуторный кирпич. Кроме того, кирпич проходит и ТВО и обжиг, а в условиях дороговизны энергоносителей это очень сказывается на цене. У меня есть квартира в дореволюционном доме, там как раз такой кирпич как писал adeges, теплотехнические расчеты должно быть тогда не делали, поэтому наружные стены почти 800 мм. Зимой там очень тепло, а летом прохладно. Только к августу начинается чувствоваться летняя жара. Влажность воздуха всегда комфортная -60-70%. Никогда выше и почти никогда ниже, даже в отопительный сезон. Звукоизоляция кирпича - это вопрос качества кладки (когда швы незаполнены раствором, то какие претензии к кирпичу?) и толщине стены. Требовать что-то в плане звукоизоляциипри толщине перегородок в пол-кирпича не стоит, но с другой стороны - а какие перегородки покажут лучше показатели при толщине в 125 мм? Газоблок? Гипсокартон? Отнюдь. При толщине в кирпич (250 мм) при качественном заполнении швов, звукоизоляция становится намного лучше. Из вышенаписанного, для меня налицо один единственный недостаток кирпичной кладки - значительное удорожание строительства как на самом кирпиче так и за счет увеличения веса, увеличиваются расходы на конструктив - несущие конструкции до самого фундамента. То есть просто удешевление строительства. Но ведь и это еще не предел. Ждем на рынке Киева многоэтажки из ОСБ. Как в Канаде и США. Может и папиисят будет?
airmax78 написав:В желтой прессе я читал такую теорию: что типа на самом деле производители газобетонов забрали рынок у производителей кирпича и прочего керамоблока. Ну, просто потому что газобетон по всем параметрам, кроме несущей способности, лучше. И при этом дешевле. И производители кирпича начали чёрную PR кампанию через все доступные им каналы. И как видим, небезуспешно.
Газобетон был давным давно известен еще при СССР. А сейчас вонокак очутилось. Может не надо читать жетлую прессу?
И что это меняет? В СССР была известна финская сантехника.
Блин, при чем тут сантехника? Да, была известна. И не только сантехника. Я с 1987 по 1991 год жил в финском доме, с финской сантехникой, с деревянными финскими окнами со стеклопакетами, с финской мебелью, с с финской бронедверью и межкомнатными дверями Аблой, ходил в финскую школу, сидел за финскими партами, делал лабораторные работы на финском оборудовании и даже по-начлу с финскими реактивами. В спортзале финское спортпокрытие на полу и финские тренажеры. Даже мячи. Хлеб покупал в финском магазине-пекарне, испеченный на финском-же оборудовании. Ходил в видеосалон, восточные единоборства, компбютерные игры и бассейн в финском-же центре (типа ДК). Я раньше писал как наши работяги поставили односторонне прозрачное стекло (финское) не в том направлении и я с сотоварищи на обозрении всего городка устроил 2-х часовое стриптиз-шоу в бассейне. Но это мой частный случай. А сантехнику финскую "доставали" и на Большой земле. А газоблоки - это "хорошо забытое старое".
rjkz написав: А что странного? США пытается поддержать мультипликацию за счет того, что раздает триллионы конечным поребителям. Если все остановится, то все и посыплется. И потом восстановить это все окажется намного сложнее, дольше и дороже. Кроме того, вылезут (уже вылазят) другие проблемы. Вы хотите, чтобы в стране, где у каждого второго есть ствол, Закон определялся величиной калибра и скоростью реакции? Такое уже было и возвращаться к этому они не хотят. Так вот, деньги достаются и имущим и не очень. Когда "лишние" деньги приходят надурняк, то их пытаются пристроить - кто осторожно в золото, а кто как в казино - в акции. В пригородах растет маркет рил эстейта. Тоже странно для кризиса.
И даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить нормальный уровень потребления, которое не растет с середины июня, зафиксировавшись на 20% ниже докризисного уровня
А как может быть по-другому? Вот случилось такое, куча людей хоть и оказавшись на щедром анэмлойменте и получив стимулусы, тведо зная, что второй волны не избежать, кинутся покупать новые машины? Или поездят еще на старой 3-5 летней? Да и ездить зачем, если сидят по домам все? А это падение продаж всего что связано с комьютом - машины, бензин, страховки и тп. А это очень много - Америка самая автомобильная страна, самый большой рынок. А если и не говорить об автомобилях - народ дома сидит. В самые жесткие дни карантина МТА на обвале проезда в трейнах (метро) теряла 48 млн бакосв В ДЕНЬ!!! А автобусные перевозки до сих пор бесплатные. Огромная инфраструктура автобусных перевозок работает исправно...и бесплатно. Знаю о человеке, который недавно слетал отдохнуть из НЙ в Майами. В огромном авиалайнере (не знаю какая там модель Боинга была)...15 человек. И ничего. Ни рейсы не отменяют ни билеты не взлетают в цене (она по другим причинам может расти или падать). Одежда - не надо обновлять гардероб, некуда носить. Это тоже очень немало, учитывая население под 400 млн и привычку американцев покупать что надо и не надо. Они накупают столько шматья, что когда обновляют гардероб, старое выбрасывают еще с ценниками. В большинстве мест закрыты общественные заведения, в НЙ только открылись рестораны. А это опять таки огромная по размерам часть экономики, учитывая что традиционно американцы не очень питаются дома. Туризма практически нет. Зато как только корона будет побеждена, то все это не только восстановится, но и сработает "отложенный спрос". Если все не уйдет в рецессию или того хуже - в депрессию. И эти разлитые щедрым слоем баксы как раз для этого и предназначены. Хорошо что они есть у них и плохо что их нет у нас.
Хомякоид написав:У кого-то была похожая ситуация ?
Эта ситуация стара как мир. Вам наобещают золотые горы, что уже стоит очередь покупателей по цене выше рынка, лишь бы вы подписали эксклюзив на полгода. Потом на вашу квартиру забивают - держат в рекламе среди других неадекватных предложений, вам мимоходом рассказывают, что ситуация на рынке тяжелая, нужно снижать. Дальше, либо выжимают с вас цену, с которой квартира становится интересной даже с учетом агентских - на 5% ниже рыночной, или вы договариваетесь сами с соседом, приходите, и они говорят "мы же потратили 100 гривен на рекламу, платите нам столько-то тыс долларов".
Хомякоид, а, так рыл эксклюзив ещё хочет ?
Пока рыл про эксклюзив ничего не говорил. Оно хочет сделать видео, и видео показывать клиентам. Дал отбой рылу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Я не раз вже казав, що хоч війна, а хоч чума - продукти/жрачка актуально буде завжди! І от, навіть, зараз коронавірус/всі в жо., а продуктові магазинчики працювали, навіть, в гостру стадію карантину!
Питання наступне: Чому, у вельмишановного паньства немає(бо ніхто тут не хвалився) 3-5 продуктових магазинчиків?(замість 3-5 квартир)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!