тому що "кешфлоу" большинства панства немного не хватает, чтобы выкупить Ашан
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:59
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:15
Для чого Ашан?
Лендлорди ж готелі(порівнюю з масштабами Ашану) не купують, а купують квартири у різних локаціях.
То чому 3-5 малих продуктових магазинчиків не тримають в різних локаціях?
Хоч війна/чума/корона - жрачку будуть купувати завжди!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:23
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:29
Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:33
Статистика по США, не по Украине.
И не совсем понятно, какие у вас аргументы уповать на теневую экономику. В тень уходят, когда создаются искусственные барьеры, а не появляются объективные ограничения - вы, случайно, не ковид-диссидент?
Или сегодняшний абсолютный рекорд по заболеваемости и в Украине, и в Киеве - это повод для ухода бизнеса в тень, и больше ничего? Может вы отрицаете и фактическое снижение производства, считая, что часть его просто ушла из официальной статистики? Безработица тоже не выросла?..
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:06
Выдыхай. Либо нужно открывать в лютой перди, либо тебя выдавить условный АТБ.
Недавно разговаривал с жителем районного центра, так вот там закрылось 80% продуктовых через пол года как зашёл АТБ.
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