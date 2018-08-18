Додано: Чет 06 сер, 2020 12:45

Хомякоид написав: Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.

Пишет что есть три инвестра, не киевских.

Похоже на правду ?



Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл. Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.Пишет что есть три инвестра, не киевских.Похоже на правду ?Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.

Не удивляйтесь, у меня была ситуация 1:1 - 2 соседа (1 в режиме ожидания был 2 года, второй 6 месяцев) и у обоих есть реальные деньги (1 - свой бизнес доходный, 2 - детям хотела купить рядом). Был уверен, что кто-то из них купит, но на всякий случай обратился к 2 риелторам. В результате, пока соседи пытались по соседски поторговаться, риелтор нашла покупателя по максимальной цене (тоже говорила что у неё есть двое желающих, но я это воспринял, как рекламный ролик). Соседи прихирели от такого поворота, но моя совесть чиста - они первые узнали о продаже, но не смогли быстро переварить такой высокий ценник и согласится.Вы огласите ценник, а там пусть будет как будет.