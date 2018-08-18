Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:29
Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:33
Статистика по США, не по Украине.
И не совсем понятно, какие у вас аргументы уповать на теневую экономику. В тень уходят, когда создаются искусственные барьеры, а не появляются объективные ограничения - вы, случайно, не ковид-диссидент?
Или сегодняшний абсолютный рекорд по заболеваемости и в Украине, и в Киеве - это повод для ухода бизнеса в тень, и больше ничего? Может вы отрицаете и фактическое снижение производства, считая, что часть его просто ушла из официальной статистики? Безработица тоже не выросла?..
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:06
Выдыхай. Либо нужно открывать в лютой перди, либо тебя выдавить условный АТБ.
Недавно разговаривал с жителем районного центра, так вот там закрылось 80% продуктовых через пол года как зашёл АТБ.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Во Львове их немало
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:41
Ну если Киев называете деревней. Даже в моем прицентральном районе много мелких продуктовых магазинчиков и ларьков. А закрываются они из-за лобирования интересов крупных ТРЦ киевской властью + неразбериха и дичайшая коррупционная составляющая с разрешительной документацией.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:45
Не удивляйтесь, у меня была ситуация 1:1 - 2 соседа (1 в режиме ожидания был 2 года, второй 6 месяцев) и у обоих есть реальные деньги (1 - свой бизнес доходный, 2 - детям хотела купить рядом). Был уверен, что кто-то из них купит, но на всякий случай обратился к 2 риелторам. В результате, пока соседи пытались по соседски поторговаться, риелтор нашла покупателя по максимальной цене (тоже говорила что у неё есть двое желающих, но я это воспринял, как рекламный ролик). Соседи прихирели от такого поворота, но моя совесть чиста - они первые узнали о продаже, но не смогли быстро переварить такой высокий ценник и согласится.
Вы огласите ценник, а там пусть будет как будет.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:49
Ну я хз. Я в ларьки и мелкие магазинчики только за сигаретами захожу или бутылку воды купить по пути. Ну или когда в воскресенье молоко закончилось, а все сети закрыты.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 06 сер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:52
За карантин вакантность ТРЦ выросла с 5% до 12%. Так что возвращать доходы их собственникам будут усиленным давлением на мелочь. Правда, я сомневаюсь, что это сильно поможет... социальное дистанцирование - это надолго, и крупных форматов будут избегать в первую очередь покупатели
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:59
и какой средний чек даст пэрэсичный покупатель, зная, что все в полтора раза дороже условного Ашана?
Обычно туда бегают за забытым хлебушком или догнаться пивасиком/водкой/куревом. Тогда уж проще открыть разливайку и не в чем себе не отказывать
или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )
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