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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4957495849594960>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:29

  Долярчик написав:Для чого Ашан?
Лендлорди ж готелі(порівнюю з масштабами Ашану) не купують, а купують квартири у різних локаціях.
То чому 3-5 малих продуктових магазинчиків не тримають в різних локаціях?
Хоч війна/чума/корона - жрачку будуть купувати завжди!!! :idea:

Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:33

  барабашов написав:20% не в 20 раз. И даже не вдвое. Теневая экономика рулетз.


Статистика по США, не по Украине.

И не совсем понятно, какие у вас аргументы уповать на теневую экономику. В тень уходят, когда создаются искусственные барьеры, а не появляются объективные ограничения - вы, случайно, не ковид-диссидент? :mrgreen:

Или сегодняшний абсолютный рекорд по заболеваемости и в Украине, и в Киеве - это повод для ухода бизнеса в тень, и больше ничего? Может вы отрицаете и фактическое снижение производства, считая, что часть его просто ушла из официальной статистики? :? Безработица тоже не выросла?..
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:06

  Долярчик написав:Для чого Ашан?
Лендлорди ж готелі(порівнюю з масштабами Ашану) не купують, а купують квартири у різних локаціях.
То чому 3-5 малих продуктових магазинчиків не тримають в різних локаціях?
Хоч війна/чума/корона - жрачку будуть купувати завжди!!! :idea:

Выдыхай. Либо нужно открывать в лютой перди, либо тебя выдавить условный АТБ.

Недавно разговаривал с жителем районного центра, так вот там закрылось 80% продуктовых через пол года как зашёл АТБ.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Долярчик написав:Для чого Ашан?
Лендлорди ж готелі(порівнюю з масштабами Ашану) не купують, а купують квартири у різних локаціях.
То чому 3-5 малих продуктових магазинчиків не тримають в різних локаціях?
Хоч війна/чума/корона - жрачку будуть купувати завжди!!! :idea:

Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".
Во Львове их немало
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:41

  Gastarbaiter написав:
  Долярчик написав:Для чого Ашан?
Лендлорди ж готелі(порівнюю з масштабами Ашану) не купують, а купують квартири у різних локаціях.
То чому 3-5 малих продуктових магазинчиків не тримають в різних локаціях?
Хоч війна/чума/корона - жрачку будуть купувати завжди!!! :idea:

Вы сами когда были в маленьком магазинчике последний раз? Они остались разве что в дальних деревнях, куда еще не дошла нога сетевиков. И каждый день решают проблемы уровня "Юра, продли мне еще на пару дней отсрочку за те 2 палки колбасы".

Ну если Киев называете деревней. Даже в моем прицентральном районе много мелких продуктовых магазинчиков и ларьков. А закрываются они из-за лобирования интересов крупных ТРЦ киевской властью + неразбериха и дичайшая коррупционная составляющая с разрешительной документацией.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:45

  Хомякоид написав: Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?

Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.

Не удивляйтесь, у меня была ситуация 1:1 - 2 соседа (1 в режиме ожидания был 2 года, второй 6 месяцев) и у обоих есть реальные деньги (1 - свой бизнес доходный, 2 - детям хотела купить рядом). Был уверен, что кто-то из них купит, но на всякий случай обратился к 2 риелторам. В результате, пока соседи пытались по соседски поторговаться, риелтор нашла покупателя по максимальной цене (тоже говорила что у неё есть двое желающих, но я это воспринял, как рекламный ролик). Соседи прихирели от такого поворота, но моя совесть чиста - они первые узнали о продаже, но не смогли быстро переварить такой высокий ценник и согласится.
Вы огласите ценник, а там пусть будет как будет.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:49

  BIGor написав:Ну если Киев называете деревней. Даже в моем прицентральном районе много мелких продуктовых магазинчиков и ларьков. А закрываются они из-за лобирования интересов крупных ТРЦ киевской властью + неразбериха и дичайшая коррупционная составляющая с разрешительной документацией.

Ну я хз. Я в ларьки и мелкие магазинчики только за сигаретами захожу или бутылку воды купить по пути. Ну или когда в воскресенье молоко закончилось, а все сети закрыты.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 06 сер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:52

  BIGor написав:Даже в моем прицентральном районе много мелких продуктовых магазинчиков и ларьков. А закрываются они из-за лобирования интересов крупных ТРЦ киевской властью + неразбериха и дичайшая коррупционная составляющая с разрешительной документацией.


За карантин вакантность ТРЦ выросла с 5% до 12%. Так что возвращать доходы их собственникам будут усиленным давлением на мелочь. Правда, я сомневаюсь, что это сильно поможет... социальное дистанцирование - это надолго, и крупных форматов будут избегать в первую очередь покупатели
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:59

  Долярчик написав:Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний? :)

и какой средний чек даст пэрэсичный покупатель, зная, что все в полтора раза дороже условного Ашана?
Обычно туда бегают за забытым хлебушком или догнаться пивасиком/водкой/куревом. Тогда уж проще открыть разливайку и не в чем себе не отказывать
или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )
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