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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4957495849594960

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:08

  Хомякоид написав:Пока рыл про эксклюзив ничего не говорил.
Оно хочет сделать видео, и видео показывать клиентам.
Дал отбой рылу.


мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...

возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?
baraka
 
Повідомлень: 4688
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24

  baraka написав:
  Хомякоид написав:Пока рыл про эксклюзив ничего не говорил.
Оно хочет сделать видео, и видео показывать клиентам.
Дал отбой рылу.


мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...

возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?

Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1567
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:37

Скоро осень. Ждём выборов, девальвации, падения цен ( в валюте) на недвижимость.
Узнал, что Бахматов ушёл с должности советника Кличка. Слабак?
https://nw.com.ua/style/ya-manal-razvivat-gorod-vo-vremya-vyborov-byvshij-komik-bahmatov-vremenno-razryvaet-s-klichko/
[url]а как начиналось всё
http://kievvlast.com.ua/text/maksim-bah ... ogo-uvolit[/url]

Вспомнилось, что и Никонов побыл и ушёл. Но он вроде как и говорил, что на год идёт
Посмотрите, что было в планах и что сделали за 5 лет
https://stroyobzor.ua/news/92194.html

Никонов-собственник КАНа.
Бахматов-управляющий партнера инновационного центра-города UNIT.City (КАН)
Не выдерживают ребята .
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )

Ну от, по-трохи прощупую цей напрямок :D
В "середній" локації бачу, що цінник купівлі комеції ~ 1куй/м2, але дуже рідко можна знайти малу плошу до 40~50м2 :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 4957495849594960
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