мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...
возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:08
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24
Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:37
Скоро осень. Ждём выборов, девальвации, падения цен ( в валюте) на недвижимость.
Узнал, что Бахматов ушёл с должности советника Кличка. Слабак?
[url]а как начиналось всё
Вспомнилось, что и Никонов побыл и ушёл. Но он вроде как и говорил, что на год идёт
Посмотрите, что было в планах и что сделали за 5 лет
Никонов-собственник КАНа.
Бахматов-управляющий партнера инновационного центра-города UNIT.City (КАН)
Не выдерживают ребята .
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну от, по-трохи прощупую цей напрямок
В "середній" локації бачу, що цінник купівлі комеції ~ 1куй/м2, але дуже рідко можна знайти малу плошу до 40~50м2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|