мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...
возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:08
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24
Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:37
Скоро осень. Ждём выборов, девальвации, падения цен ( в валюте) на недвижимость.
Узнал, что Бахматов ушёл с должности советника Кличка. Слабак?
[url]а как начиналось всё
Вспомнилось, что и Никонов побыл и ушёл. Но он вроде как и говорил, что на год идёт
Посмотрите, что было в планах и что сделали за 5 лет
Никонов-собственник КАНа.
Бахматов-управляющий партнера инновационного центра-города UNIT.City (КАН)
Не выдерживают ребята .
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну от, по-трохи прощупую цей напрямок
В "середній" локації бачу, що цінник купівлі комеції ~ 1куй/м2, але дуже рідко можна знайти малу плошу до 40~50м2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:48
Огромный плюс коммерции это отсутствие кухонь/техники и тд которую нещадно убивает средний арендатор
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:57
Серж, но даже вы не можете не признать, что все места, где в Киеве более-менее приятно бывать - сделаны с 0 или отремонтированы при Клычке. Ну ОК, может не все, но большинство. А там куда руки еще не дошли - бывать не очень приятно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 06 сер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:57
Посмотрите какой ценник на первые этажи в новостроях. Какие 1 у.е? В Киеве ничего вообще нет в новострое или ожидание на 2 года.
Та и выхлопа сейчас особо нет от аренды. Уж не говорю про свой магазин- лишние хлопоты. Сейчас по мелким магазинам в аренде- чистая прибыль такая же как и арендные платежи.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:10
Забыли добавить имхо!
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:19
Сколько метров (даже километров) новых дорог появилось при Кличко? Сколько станций метро построили при Кличко? Про мосты я просто молчу - там вообще с учетом ограничения движения по Патона не прибавилось, а убавилось... Сколько городов в ТОПе мировых пробок Киев обогнал за время мэрства Кличко???
И о каких "приятных местах" ты говоришь - перечисли их, плиз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что скажете насчёт мест, в которых неприятно бывать?Почему они до сих пор есть?
Что скажете насчёт метро на Трою, достройки Подольско-воскресенского моста? Это то, о чём Никонов в 2015 г. сказал.
Новый мост через Ворсклу, 145 метров за 120 млн. грн. Делают турки. почти готов.
Новый мост на Шулявке-158 метров и...ХХХ грн. Делают балбесы
Там где то на Левом берегу был дом, весь плесенью покрывшийся. Для его жителей вроде как собирались новый сделать. Вы не в курсе, получилось?
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