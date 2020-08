Додано: Чет 06 сер, 2020 15:39

sequence написав: Долярчик написав: Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний? Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний?

и какой средний чек даст пэрэсичный покупатель, зная, что все в полтора раза дороже условного Ашана?

Обычно туда бегают за забытым хлебушком или догнаться пивасиком/водкой/куревом. Тогда уж проще открыть разливайку и не в чем себе не отказывать

или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )



у меня такой в 10 метрах (20 кв.м). мой средний чек в нем - 250 грн. 10 минут занимает поход в магазин от момента когда я начинаю обуваться. разница в ценах - +20% к мегамаркету. в магазине практически постоянно есть люди, по 1-2 человека



другой больший магазин (350 кв. м) - в 7 минутах пешком. там лучше ассортимент (практически все, что я могу взять в мегамаркете и сильпо, кроме рыбных и мясных изделий) и немного ниже цены. там я скупался последние 4 года, когда шел с работы. частота посещения сильпо и мегамеркета сократилась до 1 раза в месяц.



и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются

