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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:03
Serg-ik
Парк Наталка и стеклянный мост
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voinovev
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17
Gastarbaiter написав: baraka написав: Хомякоид написав:
Пока рыл про эксклюзив ничего не говорил.
Оно хочет сделать видео, и видео показывать клиентам.
Дал отбой рылу.
мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...
возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?
Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?
хм, но тогда рылу было бы проще попросить Хомякоида выслать фотки (рылу пилить никуда не надо) и рыло бы переслало фотки клиентам.
вариант с видео (надо ехать и специально снимать видео) подталкивает на мысль, что есть планы по рекламированию (но зачем рекламировать если типа "есть горячие клиенты" ?)
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baraka
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:23
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
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airmax78
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:25
airmax78 написав:
зашел в ОП Ярославов Град
сколько лет его строят???
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Serg-ik
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:30
Сейчас веселуха с коммунальной арендой... Ее всю выставили на торги через Прозоро - кто больше даст. Я уже столкунулся с арендой спортзала в школе - никто ничего толком не знает, у тренеров паника, директора вообще теперь без куска пирога...
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kwon
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:31
и подают пример остальным - Игорь Новиков, внештатный советник президента Владимира Зеленского, заявил о желании уйти в отставку.
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striped
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:33
airmax78
так и сделают. И все равно будут " в рынке".
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chizh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:35
voinovev написав:Serg-ik
Парк Наталка и стеклянный мост
На стеклянном мосту затерли прозрачные стекла в белые. Ну там, где они не огорожены, естественно. Вандалы затерли, не иначе. Те, которые Педалику ахил порвали, который он в районной поликлинике вылечил.
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striped
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:38
striped написав:
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На стеклянном мосту затерли прозрачные стекла ..
а чего его "стеклянным" называют? Я видел стеклянные в Китае, этот "немного" непрозрачней кажется
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sequence
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:39
sequence написав: Долярчик написав:
Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний?
и какой средний чек даст пэрэсичный покупатель, зная, что все в полтора раза дороже условного Ашана?
Обычно туда бегают за забытым хлебушком или догнаться пивасиком/водкой/куревом. Тогда уж проще открыть разливайку и не в чем себе не отказывать
или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )
у меня такой в 10 метрах (20 кв.м). мой средний чек в нем - 250 грн. 10 минут занимает поход в магазин от момента когда я начинаю обуваться. разница в ценах - +20% к мегамаркету. в магазине практически постоянно есть люди, по 1-2 человека
другой больший магазин (350 кв. м) - в 7 минутах пешком. там лучше ассортимент (практически все, что я могу взять в мегамаркете и сильпо, кроме рыбных и мясных изделий) и немного ниже цены. там я скупался последние 4 года, когда шел с работы. частота посещения сильпо и мегамеркета сократилась до 1 раза в месяц.
и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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