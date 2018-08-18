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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:40
zРадио написав: airmax78 написав:
Серж, но даже вы не можете не признать, что все места, где в Киеве более-менее приятно бывать - сделаны с 0 или отремонтированы при Клычке. Ну ОК, может не все, но большинство. А там куда руки еще не дошли - бывать не очень приятно.
Сколько метров (даже километров) новых дорог появилось при Кличко? Сколько станций метро построили при Кличко? Про мосты я просто молчу - там вообще с учетом ограничения движения по Патона не прибавилось, а убавилось... Сколько городов в ТОПе мировых пробок Киев обогнал за время мэрства Кличко???
И о каких "приятных местах" ты говоришь - перечисли их, плиз.
Начнем со всеми обожаемой Оболони: парк Наталка. Пейзажку доделывают -уже видно, что будет хорошо. Лестница на Воздвиженку - супер. Аллея Закоханих, аллея художников, лестница с Десятинной, Владимирская горка, пешеходный мост, Труханов входную группу доделывают - будет круто, улицы Франка, Золотоворотская, Ярославов Вал, Велотрек и окружающие скверы. Ну это только то, что постоянно встречается нп моем пути. Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
Нужно признать, что по части качества работ, у Клычка парки делают лучше, чем у Собянина. Был в этом знаменитом Зарядье - местами откровенно ногами сделано.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:48
chizh написав:airmax78
так и сделают. И все равно будут " в рынке".
ОК. Но хотелось бы ну хоть какой-то минимальной скидки. Ну хоть 5%.
На весь гигантский комплекс - 5 однушек в продаже. 2-3й этаж. 1800 за метр.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:51
sequence написав: striped написав:
..
На стеклянном мосту затерли прозрачные стекла ..
а чего его "стеклянным" называют? Я видел стеклянные в Китае, этот "немного" непрозрачней кажется
Вы же видели в какой обуви китайцев на их стеклянные мосты пускают? И в чем по этому стеклу топчатся у нас. Результат налицо. Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:53
adeges написав:
..
и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются
Открываются в основном сетевые, типа "Коло" - но там приличные площади (от 100 м.кв) и ассортимент. Ну и закупают они на всю сеть по оптовым ценам, без посредников, потому и могут держать приемлемый уровень цен/ассортимент. У меня такой прямо под парадным - там как раз сигареты и хлеб беру.
Речь шла о частном микро магазинчике - а тут все получается максимально дорого
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:55
airmax78 написав:
..Клычко хотел как лучше. Не учел местный колорит.
та да. Снизу хулиганы камнями закидали до трещин
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:58
sequence написав: adeges написав:
..
и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются
Открываются в основном сетевые, типа "Коло" - но там приличные площади (от 100 м.кв) и ассортимент. Ну и закупают они на всю сеть по оптовым ценам, без посредников, потому и могут держать приемлемый уровень цен/ассортимент. У меня такой прямо под парадным - там как раз сигареты и хлеб беру.
Речь шла о частном микро магазинчике - а тут все получается максимально дорого
В Штатах таких много. Работают там либо китайцы, либо то ли индусы, то ли пакистанцы. Выживают, судя по всему, за счет 24-часовой работы, торговли алкоголем и, возможно, чем-то еще тихонько приторговывают. Процветающими не выглядят.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 06 сер, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:58
airmax78 написав:
Начнем со всеми обожаемой Оболони: парк Наталка. Пейзажку доделывают -уже видно, что будет хорошо. Лестница на Воздвиженку - супер. Аллея Закоханих, аллея художников, лестница с Десятинной, Владимирская горка, пешеходный мост, Труханов входную группу доделывают - будет круто, улицы Франка, Золотоворотская, Ярославов Вал, Велотрек и окружающие скверы. Ну это только то, что постоянно встречается нп моем пути. Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
о.
Хорошо короче пенсионеру в центре, а где парковки?
Где нормальный транспорт?
Где новые объекты для спорта?
Киев это не только центр, есть ещё 8 районов,а не один печерский.
А ещё он грохнул Аркаду и мучается с прикорытным укрбудом.
Короче адекватность окончательно ушла с новым полтосом,печалька(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:01
adeges написав: sequence написав: Долярчик написав:
Ну ок, атб витісняє дрібних... - але малий магазинчик на першому поверсі ЖК, де вечером можна в труселях спуститись до нього за хлібом/кефіром/кавою/маслом і т. п., бо непомітно закінчилось, - а до атб 200-300м треба йти - то куди побіжить пересічний?
и какой средний чек даст пэрэсичный покупатель, зная, что все в полтора раза дороже условного Ашана?
Обычно туда бегают за забытым хлебушком или догнаться пивасиком/водкой/куревом. Тогда уж проще открыть разливайку и не в чем себе не отказывать
или скупить коммерческие помещения, сдать желающим открыть такие магазинчики и почувствовать себя в душе Кинконгушкой )
у меня такой в 10 метрах (20 кв.м). мой средний чек в нем - 250 грн. 10 минут занимает поход в магазин от момента когда я начинаю обуваться. разница в ценах - +20% к мегамаркету. в магазине практически постоянно есть люди, по 1-2 человека
другой больший магазин (350 кв. м) - в 7 минутах пешком. там лучше ассортимент (практически все, что я могу взять в мегамаркете и сильпо, кроме рыбных и мясных изделий) и немного ниже цены. там я скупался последние 4 года, когда шел с работы. частота посещения сильпо и мегамеркета сократилась до 1 раза в месяц.
и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются
Ну от, і я про це кажу!
Так що, шановні лендлорди, продавайте свої кавалірки і ставайте лордомаркетами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:04
somilitark написав: airmax78 написав:
Начнем со всеми обожаемой Оболони: парк Наталка. Пейзажку доделывают -уже видно, что будет хорошо. Лестница на Воздвиженку - супер. Аллея Закоханих, аллея художников, лестница с Десятинной, Владимирская горка, пешеходный мост, Труханов входную группу доделывают - будет круто, улицы Франка, Золотоворотская, Ярославов Вал, Велотрек и окружающие скверы. Ну это только то, что постоянно встречается нп моем пути. Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
о.
Хорошо короче пенсионеру в центре, а где парковки?
Где нормальный транспорт?
Где новые объекты для спорта?
Киев это не только центр, есть ещё 8 районов,а не один печерский.
А ещё он грохнул Аркаду и мучается с прикорытным укрбудом.
Короче адекватность окончательно ушла с новым полтосом,печалька(((
А кто за парковки готов платить? Вы хоть раз в паркомате парковку оплачивали?
Какой нормальный транспорт может быть с тарифами, не покрывающими себестоимость перевозки? Для спорта - парки. В них шикарные площадки. По Аркаде его вина в том, что раньше эту пирамиду не прихлопнул. По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:06
airmax78 написав:
Начнем со всеми обожаемой Оболони: парк Наталка. Пейзажку доделывают -уже видно, что будет хорошо. Лестница на Воздвиженку - супер. Аллея Закоханих, аллея художников, лестница с Десятинной, Владимирская горка, пешеходный мост, Труханов входную группу доделывают - будет круто, улицы Франка, Золотоворотская, Ярославов Вал, Велотрек и окружающие скверы. Ну это только то, что постоянно встречается нп моем пути. Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
Нужно признать, что по части качества работ, у Клычка парки делают лучше, чем у Собянина. Был в этом знаменитом Зарядье - местами откровенно ногами сделано.
Надо же сколько сделано за 5 лет.
На оболони, приречную, сделанную полтора года назад, уже рвет и вдоль и поперек. Кроме парка там еще и жилье есть, с тротуарами сделанными, наверно, еще при застройке массива. А люди там бывают почаще чем в парке. На заливе, на пляжах вода в водорослях, как собственно и весь днепр.
Ну и можно напомнить, что киев - это чуть больше пары квадратных км в центре.
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