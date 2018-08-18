Додано: Чет 06 сер, 2020 16:09

airmax78

С другой стороны о чём говорить, я по прописке киевлянин, а вы наверное прописаны у мамы на поскоте.

Даже вчерашние фотки недостроя были с видом на петухов с сараями.

Так что разговаривать о мэре могут только голосующие, у понаехов горят глаза и всё нравиццо, главная цель в свою деревню на старости не загреметь без денег и здоровья.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.