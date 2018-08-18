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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:09
airmax78
С другой стороны о чём говорить, я по прописке киевлянин, а вы наверное прописаны у мамы на поскоте.
Даже вчерашние фотки недостроя были с видом на петухов с сараями.
Так что разговаривать о мэре могут только голосующие, у понаехов горят глаза и всё нравиццо, главная цель в свою деревню на старости не загреметь без денег и здоровья.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:11
airmax78 написав:
А кто за парковки готов платить? Вы хоть раз в паркомате парковку оплачивали?
Какой нормальный транспорт может быть с тарифами, не покрывающими себестоимость перевозки? Для спорта - парки. В них шикарные площадки. По Аркаде его вина в том, что раньше эту пирамиду не прихлопнул. По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.
Перехватывающие у метро?
Смердящие коммунальные маршрутки ремонтировать денег нет? Почему в городе маршрутки с черниговскими номерами?
На мостик деньги есть? На дорожку, 180 лямов деньги есть? На соединение окружной к богатырской сколько уже закопали?
Ему укрбудовские друзья достаточно должны были занести, пусть делится, европей
ский наш
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vano80
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:13
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Серж, но даже вы не можете не признать, что все места, где в Киеве более-менее приятно бывать - сделаны с 0 или отремонтированы при Клычке. Ну ОК, может не все, но большинство. А там куда руки еще не дошли - бывать не очень приятно.
Сколько метров (даже километров) новых дорог появилось при Кличко? Сколько станций метро построили при Кличко? Про мосты я просто молчу - там вообще с учетом ограничения движения по Патона не прибавилось, а убавилось... Сколько городов в ТОПе мировых пробок Киев обогнал за время мэрства Кличко???
И о каких "приятных местах" ты говоришь - перечисли их, плиз.
Начнем со всеми обожаемой Оболони: парк Наталка. Пейзажку доделывают -уже видно, что будет хорошо. Лестница на Воздвиженку - супер. Аллея Закоханих, аллея художников, лестница с Десятинной, Владимирская горка, пешеходный мост, Труханов входную группу доделывают - будет круто, улицы Франка, Золотоворотская, Ярославов Вал, Велотрек и окружающие скверы. Ну это только то, что постоянно встречается нп моем пути. Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
Нужно признать, что по части качества работ, у Клычка парки делают лучше, чем у Собянина. Был в этом знаменитом Зарядье - местами откровенно ногами сделано.
Короче делают самый
центр и чуть Оболони. Чуть отойти от центра и начинается ж**па.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:24
somilitark написав:airmax78
С другой стороны о чём говорить, я по прописке киевлянин, а вы наверное прописаны у мамы на поскоте.
Даже вчерашние фотки недостроя были с видом на петухов с сараями.
Так что разговаривать о мэре могут только голосующие, у понаехов горят глаза и всё нравиццо, главная цель в свою деревню на старости не загреметь без денег и здоровья.
Тут не поспоришь. Но ведь понаехам хотят разрешить голосовать (хотя я считаю этот вопрос спорным: вроде как если нет собственности в городе, то и права голоса не должно быть).
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:25
vano80 написав: airmax78 написав:
А кто за парковки готов платить? Вы хоть раз в паркомате парковку оплачивали?
Какой нормальный транспорт может быть с тарифами, не покрывающими себестоимость перевозки? Для спорта - парки. В них шикарные площадки. По Аркаде его вина в том, что раньше эту пирамиду не прихлопнул. По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.
Перехватывающие у метро?
Смердящие коммунальные маршрутки ремонтировать денег нет? Почему в городе маршрутки с черниговскими номерами?
На мостик деньги есть? На дорожку, 180 лямов деньги есть? На соединение окружной к богатырской сколько уже закопали?
Ему укрбудовские друзья достаточно должны были занести, пусть делится, европей
ский наш
А что, думаете перехватывающие будут бесплатными? Кто на них свои машины оставлять будет? Откуда в городе коммунальные маршрутки? Это же все ЧПшники.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:31
airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:34
zРадио написав: airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
Ага. Я как-то это не учел. Наверное потому что у них ценник в долларах. В гривнах, тогда, получается уже 13.5% рост за время карантина. Вот такой он дешевей.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:40
airmax78 написав:
А что, думаете перехватывающие будут бесплатными? Кто на них свои машины оставлять будет? Откуда в городе коммунальные маршрутки? Это же все ЧПшники.
Я думаю, что они должны быть. А не в строить в пустых местах развязок торговые центрики.
"Автобусный парк № 6 (сокращенно АП 6) — один из четырёх действующих автобусных парков Киева. Парк обслуживает 16 маршрутов густонаселённых районов Киева такие как Троещина, Оболонь, Минский и Виноградарь.
На сегодняшний день автобусный парк № 6 эксплуатирует данные модели автобусов[5]:
....
Богдан А091;
Богдан А092;
Богдан А144."
Кстати, посоветуйте виталику краску на так называемой велодорожке с троещины обновить. там можно лямов 50 списать, хватит на новый авто, чтобы в городе гарью не дышать на велике.
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