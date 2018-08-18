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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:25
vano80 написав: airmax78 написав:
А кто за парковки готов платить? Вы хоть раз в паркомате парковку оплачивали?
Какой нормальный транспорт может быть с тарифами, не покрывающими себестоимость перевозки? Для спорта - парки. В них шикарные площадки. По Аркаде его вина в том, что раньше эту пирамиду не прихлопнул. По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.
Перехватывающие у метро?
Смердящие коммунальные маршрутки ремонтировать денег нет? Почему в городе маршрутки с черниговскими номерами?
На мостик деньги есть? На дорожку, 180 лямов деньги есть? На соединение окружной к богатырской сколько уже закопали?
Ему укрбудовские друзья достаточно должны были занести, пусть делится, европей
ский наш
А что, думаете перехватывающие будут бесплатными? Кто на них свои машины оставлять будет? Откуда в городе коммунальные маршрутки? Это же все ЧПшники.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:31
airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:34
zРадио написав: airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
Ага. Я как-то это не учел. Наверное потому что у них ценник в долларах. В гривнах, тогда, получается уже 13.5% рост за время карантина. Вот такой он дешевей.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:40
airmax78 написав:
А что, думаете перехватывающие будут бесплатными? Кто на них свои машины оставлять будет? Откуда в городе коммунальные маршрутки? Это же все ЧПшники.
Я думаю, что они должны быть. А не в строить в пустых местах развязок торговые центрики.
"Автобусный парк № 6 (сокращенно АП 6) — один из четырёх действующих автобусных парков Киева. Парк обслуживает 16 маршрутов густонаселённых районов Киева такие как Троещина, Оболонь, Минский и Виноградарь.
На сегодняшний день автобусный парк № 6 эксплуатирует данные модели автобусов[5]:
....
Богдан А091;
Богдан А092;
Богдан А144."
Кстати, посоветуйте виталику краску на так называемой велодорожке с троещины обновить. там можно лямов 50 списать, хватит на новый авто, чтобы в городе гарью не дышать на велике.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:59
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
Ага. Я как-то это не учел. Наверное потому что у них ценник в долларах. В гривнах, тогда, получается уже 13.5% рост за время карантина. Вот такой он дешевей.
В гривнах у них ценник, не обманывай
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:03
vano80 написав:
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Надо же сколько сделано за 5 лет.
На оболони, приречную, сделанную полтора года назад, уже рвет и вдоль и поперек. Кроме парка там еще и жилье есть, с тротуарами сделанными, наверно, еще при застройке массива. А люди там бывают почаще чем в парке. На заливе, на пляжах вода в водорослях, как собственно и весь днепр.
Ну и можно напомнить, что киев - это чуть больше пары квадратных км в центре.
Героев сталинграда стоит в очереди на полную реконструкцию. Посмотрим, что получится. Темпы не очень высокие и кусок огромный, боюсь затянется на н лет
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:08
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Вообще-то на докризисном пике курс гривны был 24,5. Сегодня - 27,7. Т.е. снижение цен на 12% уже есть. И это с ростом готовности...
Ага. Я как-то это не учел. Наверное потому что у них ценник в долларах. В гривнах, тогда, получается уже 13.5% рост за время карантина. Вот такой он дешевей.
В гривнах у них ценник, не обманывай
Не смеши. Позвони в ОП и проверь. В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:20
airmax78 написав:
Слышал, что на ЛБ привели в порядок какие-то парки.
В частности русановскую набережную, и набережную со стороны левобережного массива (Флоренции и шо там дальше)
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:21
airmax78 написав:
А кто за парковки готов платить
25 лет назад никто не готов был платить за воду в бутылках. А сейчас и за воду платят и за чашку кофе по цене парковки. И при этом курят. Деньги у людей есть: Эпицентр забит, бензин -не бесплатный, все дома до 5000 долл в мес вокруг Киева арендованы.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:22
airmax78 написав:
Не смеши. Позвони в ОП и проверь.
Ох уж эти маркетологи и продажники - собственной нормативной базы не знают. Валютное ценообразование внутри страны запрещено!!! В том числе с целью коммуникации клиентам. В том числе с приведением гривневого эквивалента рядышком с валютным ценником, или наоборот. Это допускается только с импортными/экспортными товарами и услугами. Да, ну и ценники Града на Луне "ровные" в гривнах, соответственно, конвертации нет.
Совет на будущее: увидишь/услышишь коммуникацию валютной цены на первичке - веди запись. А если в проекте договора это будет... Ну точно тогда получишь скидку в качестве платы за урегулирование юридических претензий
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