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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:24
zРадио написав:
Валютное ценообразование внутри страны запрещено!!!
Немножко не так. Запрещено выставлять ценники в валюте и продавать за валюту. А писать в договорах валютный эквивалент-можно
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Serg-ik
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:26
airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 06 сер, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:27
sequence написав: adeges написав:
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и судя по кол-ву подобных магазинов на расстоянии 10 минут пешком от меня (где-то 7-8), это достаточно прибыльное дело и они не закрываются последние три года, а открываются
Открываются в основном сетевые, типа "Коло" - но там приличные площади (от 100 м.кв) и ассортимент. Ну и закупают они на всю сеть по оптовым ценам, без посредников, потому и могут держать приемлемый уровень цен/ассортимент. У меня такой прямо под парадным - там как раз сигареты и хлеб беру.
Речь шла о частном микро магазинчике - а тут все получается максимально дорого
Микромагазинчики таки открываются, в тех же спальниках на первых этажах, даже если в пешей доступности есть крупные супермаркеты, и даже если им серьёзно проигрывают по ценам - расчёт на тех, кому удобно зайти рядом и взять что-то по мелочи, пусть и переплатить пару грн на каждом товаре.
Плюс - специализированные - хлебные например.
Всякие эко-лавки (не знаю, относить ли их к сетевым)
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Faceless
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:29
Serg-ik написав:
А писать в договорах валютный эквивалент-можно
В качестве ничножного пункта договора - естественно
Кто ж запретит...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:30
zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
Слушай, ну че ты так разволновался? Можешь КАНу за долларовые цены (котрые, почему-то, тоже не спешат падать) предъявить. Таряну тому же. Вообще, все идет четко по твоему плану. Ты же паник сейл прогнозировал не на эту осень, а только на осень 2021, а то и 2022, так что все норм.
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airmax78
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:31
zРадио написав: Serg-ik написав:
А писать в договорах валютный эквивалент-можно
В качестве ничножного пункта договора - естественно
Кто ж запретит...
Хе-хе... Это ты еще не знаешь их схему расчетов.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:32
Faceless
, вы такой объективный - как всегда прям. На ветке КРЖН поинтересоваться у хвалителя действующего мэра, сколько инфструктуры было построено в дополнение к сотням тысяч квартир, жильцах которых нужно таки как-то передвигаться по городу - это прям офтоп-офтоп
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:36
Richi написав: Хомякоид написав:
Написала что 26 декабря продала в моем доме квартиру за один день.
Пишет что есть три инвестра, не киевских.
Похоже на правду ?
Сосед хочет купить. Пока сосед в отпуске, прощупываю почву среди рыл.
Не удивляйтесь, у меня была ситуация 1:1 - 2 соседа (1 в режиме ожидания был 2 года, второй 6 месяцев) и у обоих есть реальные деньги (1 - свой бизнес доходный, 2 - детям хотела купить рядом). Был уверен, что кто-то из них купит, но на всякий случай обратился к 2 риелторам. В результате, пока соседи пытались по соседски поторговаться, риелтор нашла покупателя по максимальной цене (тоже говорила что у неё есть двое желающих, но я это воспринял, как рекламный ролик). Соседи прихирели от такого поворота, но моя совесть чиста - они первые узнали о продаже, но не смогли быстро переварить такой высокий ценник и согласится.
Вы огласите ценник, а там пусть будет как будет.
Спасибо. И такое возможно.
Написал в личку.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:40
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
Слушай, ну че ты так разволновался? Можешь КАНу за долларовые цены (котрые, почему-то, тоже не спешат падать) предъявить. Таряну тому же. Вообще, все идет четко по твоему плану. Ты же паник сейл прогнозировал не на эту осень, а только на осень 2021, а то и 2022, так что все норм.
Смешно просто выглядят твои потуги разрисовать нынешний КРЖН как рынок продавца и арендодателя. Вот и все
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:41
Gastarbaiter написав: baraka написав: Хомякоид написав:
Пока рыл про эксклюзив ничего не говорил.
Оно хочет сделать видео, и видео показывать клиентам.
Дал отбой рылу.
мда, на месте рыла было бы логично привести их всех сразу на показ.
при чём тут видео...
возможно, рыл надеется, что сделав видео он быстро "найдет" трех заинтересованных?
Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?
Сказала что клиенты не местные.
Хотят инвестировать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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