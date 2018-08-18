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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4963496449654966>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:43

  baraka написав:
  Gastarbaiter написав:Может, клиенты тоже далеко? Чего зря кататся?


хм, но тогда рылу было бы проще попросить Хомякоида выслать фотки (рылу пилить никуда не надо) и рыло бы переслало фотки клиентам.

вариант с видео (надо ехать и специально снимать видео) подталкивает на мысль, что есть планы по рекламированию (но зачем рекламировать если типа "есть горячие клиенты" ?)

Да. Так вам хозяин и наснимет залитый потолок, расколотый унитаз и соседа-алкаша, ссущего в подъезде.
Рылу подскочить - 5 минут, раз он там по месту специализируется. Это явно проще, чем Хомякоиду лететь из Дойчланда, чтобы сделать фоточки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48

  rjkz написав:Ждем на рынке Киева многоэтажки из ОСБ. Как в Канаде и США. Может и папиисят будет? :mrgreen:


Потихоньку к этому идём! На фото новая очередь жк Святобор.Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:50

  zРадио написав:
  Serg-ik написав: А писать в договорах валютный эквивалент-можно


В качестве ничножного пункта договора - естественно :D Кто ж запретит...


это как раз не ничтожный пункт

дело в том что никто! не может вам запретить привязать стоимость объекта продажи к любой СКВ. и провисать пункт что если стоимость указаной СКВ к гривне увеличится то прийдется пересчитать суммму договора
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.

Укрбуд грохнули Богдан и Вавриш
1й работал чисто под Зе, месть ёпть
2й зачищал конкурентов
а теперь Вавриш похоже подошел к ситуации из серии "за что боролись на то и напоролись"...
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не смеши. Позвони в ОП и проверь.


Ох уж эти маркетологи и продажники - собственной нормативной базы не знают. Валютное ценообразование внутри страны запрещено!!! В том числе с целью коммуникации клиентам. В том числе с приведением гривневого эквивалента рядышком с валютным ценником, или наоборот. Это допускается только с импортными/экспортными товарами и услугами. Да, ну и ценники Града на Луне "ровные" в гривнах, соответственно, конвертации нет.

Совет на будущее: увидишь/услышишь коммуникацию валютной цены на первичке - веди запись. А если в проекте договора это будет... Ну точно тогда получишь скидку в качестве платы за урегулирование юридических претензий :mrgreen:

извиняюсь конечно что вклиниваюсь, но ЛУН ничего не продает, странно это слышать от мегаэксперта КРЖН
когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Укрбуд грохнули Богдан и Вавриш

Без подробностей? Вам, как инсайдеру, конечно виднее. Но нам тоже интересно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:06

  4e4ensxe написав:
  zРадио написав:
  Serg-ik написав: А писать в договорах валютный эквивалент-можно


В качестве ничножного пункта договора - естественно :D Кто ж запретит...


это как раз не ничтожный пункт

дело в том что никто! не может вам запретить привязать стоимость объекта продажи к любой СКВ. и провисать пункт что если стоимость указаной СКВ к гривне увеличится то прийдется пересчитать суммму договора


Я ж выше и пишу, что никто не может запретить задрафтовать это в договоре. Более того, никто не может запретить это подписать обеим сторонам. Но также верно и то, что никто не может заставить юридически образованного покупателя исполнять эту норму договора. Разве только купленное продавцом решение суда, но оно легко оспаривается в апелляции
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08

  Прохожий написав:когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)


О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:08

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов :mrgreen: Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...

Слушай, ну че ты так разволновался? Можешь КАНу за долларовые цены (котрые, почему-то, тоже не спешат падать) предъявить. Таряну тому же. Вообще, все идет четко по твоему плану. Ты же паник сейл прогнозировал не на эту осень, а только на осень 2021, а то и 2022, так что все норм.


Смешно просто выглядят твои потуги разрисовать нынешний КРЖН как рынок продавца и арендодателя. Вот и все :lol:

Да ладно тебе, я просто частный случай привел. Понятно, что все остальные застройщики сейчас падают на колени перед покупателем и целуют ноги (кстати кто?).
А эти - просто неадекваты. Что с них, шаромыг, возьмешь? Новости не смотрят, отчеты НБУ не читают, спроси их на сколько за время карантина упала собираемость арендной платы в американских городах - они даже не найдут что промычать в ответ. Темные люди.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:11

  zРадио написав:
  4e4ensxe написав:
  zРадио написав:
В качестве ничножного пункта договора - естественно :D Кто ж запретит...


это как раз не ничтожный пункт

дело в том что никто! не может вам запретить привязать стоимость объекта продажи к любой СКВ. и провисать пункт что если стоимость указаной СКВ к гривне увеличится то прийдется пересчитать суммму договора


Я ж выше и пишу, что никто не может запретить задрафтовать это в договоре. Более того, никто не может запретить это подписать обеим сторонам. Но также верно и то, что никто не может заставить юридически образованного покупателя исполнять эту норму договора. Разве только купленное продавцом решение суда, но оно легко оспаривается в апелляции

ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.

Гранд Тур, не берите Зраду к себе на работу. Он вам контору завалит. Заставит в белую работать, все налоги платить - тут вам и конец придет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 06 сер, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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