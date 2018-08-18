|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:16
zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11670
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21
airmax78 написав:
ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.
У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками.
Ты и прибежавший в помощь Прохожий пытаетесь сформировать легенду о том, что единственным маркет-мейкером является продавец - как он скажет, так и будет. А все, что смеет возразить - теоретики... Ну-ну...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 06 сер, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6969
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1204 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
5
5
3
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21
Прохожий написав: zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
Я не хотел травмировать зрадио. Ведь такая схема расчетов не предусмотрена украинским законодательством.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35663
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:23
zРадио написав: airmax78 написав:
ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.
У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками
Я же сразу написал, у меня не практика, у меня частный случай. Но вот у тебя голая теория. При чем такая... типа мы в Норвегии живем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35663
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4195 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
, Чукча2
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19017
|3125754
|
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
|
|471
|201133
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14846
|
|