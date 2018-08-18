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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4963496449654966

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.


До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов :mrgreen: Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...

теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...

кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21

  airmax78 написав:ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.


У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками.

Ты и прибежавший в помощь Прохожий пытаетесь сформировать легенду о том, что единственным маркет-мейкером является продавец - как он скажет, так и будет. А все, что смеет возразить - теоретики... Ну-ну...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 06 сер, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.


До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов :mrgreen: Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...

теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...

Я не хотел травмировать зрадио. Ведь такая схема расчетов не предусмотрена украинским законодательством.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:23

  zРадио написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.


У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками

Я же сразу написал, у меня не практика, у меня частный случай. Но вот у тебя голая теория. При чем такая... типа мы в Норвегии живем.
airmax78
 
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  #<1 ... 4963496449654966
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