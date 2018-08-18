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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:16
zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21
airmax78 написав:
ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.
У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками.
Ты и прибежавший в помощь Прохожий пытаетесь сформировать легенду о том, что единственным маркет-мейкером является продавец - как он скажет, так и будет. А все, что смеет возразить - теоретики... Ну-ну...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 06 сер, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:21
Прохожий написав: zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
Я не хотел травмировать зрадио. Ведь такая схема расчетов не предусмотрена украинским законодательством.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:23
zРадио написав: airmax78 написав:
ОМГ... Правду говорят: теория без практики - мертва.
У тебя не практика, дружище, у тебя пропаганда о бесправном покупателе, бегающем на задних лапках перед застройщиками
Я же сразу написал, у меня не практика, у меня частный случай. Но вот у тебя голая теория. При чем такая... типа мы в Норвегии живем.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:24
airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Грозится они могут, но вот цитата с их форума на домике за июль:
"Прикинул сколько осталось квартир: в районе 305 штук
16-го февраля было 390 шт
За 5 мес 85 шт"
Напомню-в жк всего 700 с хвостом квартир, т.е. за 3,5 года продали чуть больше половины.
А вы по этажам пройти не поленились? Меня не впечатлило совсем, мягко говоря.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:29
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:29
drevlyanin написав: airmax78 написав:
По теме ветки: зашел в ОП Ярославов Град, спросил однушку. По сравнению с пиком цен в феврале 2020, в связи с пандемией, 32% падением ВВП в США и скорым концом света, скидка 0.0%. Схема расчетов - песня. При этом, сволочи, грозятся приподнять ценник на 10% после ввода комплекса в эксплуатацию.
Грозится они могут, но вот цитата с их форума на домике за июль:
"Прикинул сколько осталось квартир: в районе 305 штук
16-го февраля было 390 шт
За 5 мес 85 шт"
Напомню-в жк всего 700 с хвостом квартир, т.е. за 3,5 года продали чуть больше половины.
А вы по этажам пройти не поленились? Меня не впечатлило совсем, мягко говоря.
Отлично! Это аргумент для торга. Надо распечатать и ткнуть их хитрой рыжей мордой в то, что о них на форуме пишут. Может хоть тогда им стыдно станет.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:32
Строят они ЯГ уже лет 5 и схема расчетов все это время не менялась, и, как видишь, до сих пор ни одна вошь не пискнула.
Практика против теории.
Но ты, кстати, зря возмущаешься. Думаю, что именно такая схема, когда они и с подрядчиками похожим образом рассчитываются, и позволяет им удерживать себестоимость и, соответственно, довольно вменяемую цену.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:39
Прохожий написав: airmax78 написав:
По Укрбуду - ничего не могу сказать -темная история.
Укрбуд грохнули Богдан и Вавриш
1й работал чисто под Зе, месть ёпть
2й зачищал конкурентов
а теперь Вавриш похоже подошел к ситуации из серии "за что боролись на то и напоролись"...
как то так...
Грохнуть можно только того у кого рыло в пушку, а с этим у Микитася было все в порядке - от псевдотендеров на госзаказах до построения финансово-строительной пирамиды при которой деньги выкачивались на подкуп избирателей, бредовые проекты и дорогие цацки и финансировать строительство можно было только за счет новых котлованов.
Ничуть не отрицая роль перечисленных персонажей тот же КАН им грохнуть вряд ли бы удалось.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:22
airmax78 написав:
Но ты, кстати, зря возмущаешься. Думаю, что именно такая схема, когда они и с подрядчиками похожим образом рассчитываются, и позволяет им удерживать себестоимость и, соответственно, довольно вменяемую цену.
Ой-вэй... Ты в понимаешь, с чем я спорю - не с тем, что кто-то (или даже все) работают в серой зоне. Конечно, работают. А с тем, что на рынке правит бал исключительно продавец, а покупатель - лошарик, которому и о скидке заикнуться нельзя, и валютную составляющую оспорить, и вообще - кто он такой этот микроб, чтоб он влиял на рынок.
Ты это идеологическую контрукцию строишь из комментария в комментарий, заполняя ее то кирпичиками, то газоблоками и дефиците, дорожае и упущенных возможностях
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 06 сер, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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