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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:22
Прохожий написав: zРадио написав: airmax78 написав:
В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)
Теперь понятно чего ЯГ так уныло-долго достраивается и сдается уже вот-вот год.
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BIGor
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23
[quote="5031149:airmax78"]
Всем (и вам тоже) будет лучше, если вы этого дятла в игнор запилите
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:27
BIGor написав: Прохожий написав: zРадио написав:
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов
Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...
теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...
кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)
Теперь понятно чего ЯГ так уныло-долго достраивается и сдается уже вот-вот год.
Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.
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airmax78
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:30
zРадио написав: airmax78 написав:
Но ты, кстати, зря возмущаешься. Думаю, что именно такая схема, когда они и с подрядчиками похожим образом рассчитываются, и позволяет им удерживать себестоимость и, соответственно, довольно вменяемую цену.
Ой-вэй... Ты в понимаешь, с чем я спорю - не с тем, что кто-то (или даже все) работают в серой зоне. Конечно, работают. А с тем, что на рынке правит бал исключительно продавец, а покупатель - лошарик, которому и о скидке заикнуться нельзя, и валютную составляющую оспорить, и вообще - кто он такой этот микроб, чтоб он влиял на рынок.
Ты это идеологическую контрукцию строишь из комментария в комментарий, заполняя ее то кирпичиками, то газоблоками и дефиците, дорожае и упущенных возможностях
Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.
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airmax78
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:37
airmax78 написав:
Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.
На этот счет есть хороший анекдот:Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются у кассы на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — Ведь в поезде контролёры, двоих из вас без билета ссадят!
— Не волнуйтесь! — бодро отвечают математики. — У нас есть МЕТОД.
Перед отправлением поезда физики располагаются в вагоне, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же втроём набиваются в один туалет. Когда контролёр подходит к туалету и стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и далее вся компания без проблем едет в пункт назначения.
После окончания конференции те же физики и математики вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевлённые примером математиков, покупают один билет. Математики же не берут ни одного.
— А что же вы покажете контролёру? — спрашивают физики.
— Не волнуйтесь, у нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления поезда один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Приоткрывается дверь, высовывается рука с билетом. Математик спокойно забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!
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zРадио
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