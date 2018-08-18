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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4965496649674968>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 158
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
16%
26
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:22

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:В теории оно все четко, но сталкиваться с реальностью больно.


До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов :mrgreen: Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...

теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...

кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)

Теперь понятно чего ЯГ так уныло-долго достраивается и сдается уже вот-вот год.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23

[quote="5031149:airmax78"]

Всем (и вам тоже) будет лучше, если вы этого дятла в игнор запилите
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:27

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
До-до-до-до-до. У растишек даже "реальность" с нарушением законов. Ну бедный прям бедный этот покупатель КРЖН. Вообще никаких прав нет - как маленькая лодочка на больших волнах застройщиков, продавцов и лордов :mrgreen: Что они скажут, то и исполнит на задних лапках поджав хвост...

теоретик детектед
в случае с ЯГ больше половины хотят наликом, остальное по договору
кто не хочет идет прямо в сад, ну или на юх, как кому удобней...
ну вы это, эксперт, и дальше информацию только с ЛУН черпайте...

кстати даже не представляю как вас в 2012м поимели)

Теперь понятно чего ЯГ так уныло-долго достраивается и сдается уже вот-вот год.

Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Но ты, кстати, зря возмущаешься. Думаю, что именно такая схема, когда они и с подрядчиками похожим образом рассчитываются, и позволяет им удерживать себестоимость и, соответственно, довольно вменяемую цену.


Ой-вэй... Ты в понимаешь, с чем я спорю - не с тем, что кто-то (или даже все) работают в серой зоне. Конечно, работают. А с тем, что на рынке правит бал исключительно продавец, а покупатель - лошарик, которому и о скидке заикнуться нельзя, и валютную составляющую оспорить, и вообще - кто он такой этот микроб, чтоб он влиял на рынок.

Ты это идеологическую контрукцию строишь из комментария в комментарий, заполняя ее то кирпичиками, то газоблоками и дефиците, дорожае и упущенных возможностях

Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:37

  airmax78 написав:Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.


На этот счет есть хороший анекдот:

Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются у кассы на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — Ведь в поезде контролёры, двоих из вас без билета ссадят!
— Не волнуйтесь! — бодро отвечают математики. — У нас есть МЕТОД.
Перед отправлением поезда физики располагаются в вагоне, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же втроём набиваются в один туалет. Когда контролёр подходит к туалету и стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и далее вся компания без проблем едет в пункт назначения.
После окончания конференции те же физики и математики вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевлённые примером математиков, покупают один билет. Математики же не берут ни одного.
— А что же вы покажете контролёру? — спрашивают физики.
— Не волнуйтесь, у нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления поезда один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Приоткрывается дверь, высовывается рука с билетом. Математик спокойно забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:38

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я сегодня требовал скидку. Чуть ли не цитировал тебя. И про падение ВВП, и про пандемию и вторую волну, и про безработицу и про дефицит бюджета. Нет, вру, про дефицит бюджета не успел. В ответ услышал: мы после сдачи в эксплуатацию добавим 10% к цене.


На этот счет есть хороший анекдот:

Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются у кассы на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные люди, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — Ведь в поезде контролёры, двоих из вас без билета ссадят!
— Не волнуйтесь! — бодро отвечают математики. — У нас есть МЕТОД.
Перед отправлением поезда физики располагаются в вагоне, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же втроём набиваются в один туалет. Когда контролёр подходит к туалету и стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и далее вся компания без проблем едет в пункт назначения.
После окончания конференции те же физики и математики вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевлённые примером математиков, покупают один билет. Математики же не берут ни одного.
— А что же вы покажете контролёру? — спрашивают физики.
— Не волнуйтесь, у нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления поезда один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Приоткрывается дверь, высовывается рука с билетом. Математик спокойно забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: Нельзя использовать математические методы, не понимая их сущности!

Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:52

  airmax78 написав:Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.


Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.

PS: да, и какая-то беда у тебя с удвоенными согласными - в слове "харассмент" одна "р" и две "с", а не наоборот. Надо уже с этим что-то решать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:53

  airmax78 написав:Сдаются они долго, потому что ГАСК распустили, а вместо него ничего не создали. Зе-стайл-турборежим. Все более-менее ликвидное у них купили и схема никого не смутила.

Так что, уже ничего нет прикупить? Дефицит?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:08

  zРадио написав:Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.

Что же ты сам такой скидки не дождался ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:19

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Веришь? Я сидел в ОП, слушал весь этот финансовый харрасмент и поглядывал на дверь санузла (он там прямо в ОП) с одной надеждой: что сейчас она откроется и выйдешь ты с пачкой валютных ОВГЗ в одной руке и корпоративных облигаций в другой и укажешь этим мутным кровососам их место.


Таки все согласно анекдоту... Ты так и не понял суть "математического метода". А между тем, он проще простого - запомни, Максик, чтобы получить скидку тебе не нужно говорить с застройщиком о росте безработицы и падении ВВП. Тебе просто не нужно шастать по отделам продаж! Забыть туда дорогу и дождаться, когда скидка сама тебя найдет.

PS: да, и какая-то беда у тебя с удвоенными согласными - в слове "харассмент" одна "р" и две "с", а не наоборот. Надо уже с этим что-то решать...



Зрадио норм. Чем злее рылы и работники ОП, тем быстрее продвигается понимание у остальных читателей ветки что скоро диктовать условия будет покупатель, а не рыло или ОП.

У ростишек, в силу ограниченного интеллекта мантры все примитивнее и примитивние.. нужно их матчастью вмокать.

Еще советую растишек вмокать в такой показатель как демографический кризис, когда в 2025-2030 годах рылы друг другу будут курятники сдавать
xio13
 
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