Додано: Чет 06 сер, 2020 21:49

zРадио написав: Прохожий написав: когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение) когда попадете в ОП застройщика наступит прозрение)



О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях О, вот и еще один с легендой о всевластных продавцах и бесправных покупателях

Более того, никто не может запретить это подписать обеим сторонам. Но также верно и то, что никто не может заставить юридически образованного покупателя исполнять эту норму договора

"это жизнь детка"(с)так и не исполняй, "юридически образованный" покупательреальные кейсы есть?в реальной жизни как правило объект потеряешь и получишь потом когда нибудь на счет проплаченную гривнуне ну реально про госдолг США убедительней получается